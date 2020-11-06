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Решение Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks прошло международный аудит

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

Продукт Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks получил сертификат IEC 62443-4-1, который подтверждает соответствие высоким требованиям к безопасности жизненного цикла разработки продуктов для использования в промышленных компаниях. Эксперты TÜV AUSTRIA провели аудит по более чем четырём десяткам метрик и исследовали уровень зрелости продукта, изучили его полный жизненный цикл и подход компании к разработке ПО, который был признан надёжным и структурированным. Критерии оценки включали дизайн, внедрение в соответствии с рекомендациями, тестирование, устранение недостатков и безопасный вывод из эксплуатации.

«Мы одними из первых закрыли существовавший пробел, предложив комплексный аудит решений для обеспечения информационной и промышленной безопасности. Сертификат IEC62443 подтверждает новый уровень надёжности защиты производственных процессов, а также высокое качество разработки ПО на протяжении всего жизненного цикла. Мы убедились, что разработка в “Лаборатории Касперского” ведётся на высоком уровне, и это позволяет компании создавать продукты, успешно нивелирующие киберриски в промышленном секторе», — сказал Детлеф Хенце, глава TÜV TRUST IT GmbH, немецкого подразделения TÜV AUSTRIA.

«Соответствие международным стандартам IEC62443 — это ключ, позволяющий выйти на мировой рынок высоких технологий и включать ПО в "умные" промышленные системы автоматизации», — сказал Дмитрий Ярцев, генеральный директор московского подразделения TÜV AUSTRIA.

Решению Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks был присвоен третий уровень зрелости по безопасной разработке. Это доказывает, что процессы создания данного продукта задокументированы, повторяемы и ими руководствуются при разработке. Более того, решение выполняет большинство требований четвёртого уровня, которые относятся к улучшению процессов.

«Независимый аудит защитных продуктов является для сотрудников промышленных предприятий дополнительным подтверждением правильности выбранного подхода к кибербезопасности и надёжности решений. Полученный сертификат свидетельствует о качестве наших технологий. Мы понимаем, что любая уязвимость может обойтись промышленным компаниям очень дорого, и поэтому уделяем большое внимание всесторонней независимой оценке наших продуктов», — сказал Кирилл Набойщиков, менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Industrial CyberSecurity.

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