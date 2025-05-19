Древние и дырявые Windows десятилетиями управляют критически важными системами по всему миру. От них зависят жизни людей. Опрос

Поезда, лифты, больничная техника и многое другое – все это на протяжении десятилетий управляется устаревшими версиями Windows. Они давно не получают обновления и содержат огромное количество уязвимостей, представляя собой своего рода рай для хакеров. Это проблема многих стран мира – даже медицинские системы зачастую базируются на старых ОС Microsoft.

Когда Windows старше пользователей

Старые операционные системы Windows, которым уже несколько десятилетий, по-прежнему работают в поездах, принтерах и больницах. Как пишет TechSpot, многие жители планеты с высокой степенью вероятности за последнее время пользовались Windows XP, вышедшей почти четверть века назад, и даже не подозревали об этом.

Microsoft старается как можно скорее завершить техподдержку старых, по ее мнению, версий Windows – к примеру, вышедшая в конце 2001 г. Windows XP не получает апдейты с апреля 2014 г., в том числе и патчи безопасности, что в современном мире разительно упрощает процесс ее взлома.

TechSpot пишет, что по всему миру старые версии Windows все еще поддерживают работу лифтов, поездов и даже государственных систем, а также принтеров и других устройств, используемых в больницах. И это при том факте, что за последние 30 лет Microsoft выпустила около полутора десятков различных версий Windows.

Незримая опасность

Старые и лишенные патчей безопасности ОС Windows сами по себе являются не очень стабильными операционками, но им продолжают доверять контроль за критически важными системами. Одним из примеров является больничный лифт в Нью-Йорке (США) – ранее в 2025 г. стало известно, что им управляет Windows XP. Некоторые банкоматы работают еще на более старых версиях Windows, например, на Windows NT, которая была выпущена еще в 1993 г. то есть 32 года назад.

Одна из причин – простота установки и интеграции старых версий Windows с различными фирменными системами управления. А то, что такие системы не заменяются на более новые годами – это уже вопрос финансов. На это указал техник по банкоматам в Нью-Джерси (США).

По его словам, стоимость обновления этих систем высока, учитывая новое оборудование, нормативные барьеры и переписывание пользовательского программного обеспечения.

Где взять специалистов

Многие из используемых в критически важных системах ОС Windows старше большинства современных пользователей интернета. Это вызывает проблемы с поиском специалистов по ним – мало кому интересно разбираться в тонкостях работы системы, о которой почти весь мир благополучно забыл много лет назад.

Так, в 2024 г. немецкая транспортная компания Deutsche Bahn опубликовала список вакансий, требующих знания MS-DOS и Windows 3.11. Эти реликвии от мира ОС до сих пор питают системы отображения в нескольких поездах, опять же в основном потому, что их замена означала бы отказ от оборудования, которое в противном случае могло бы прослужить десятилетия. А еще есть система метрополитена Сан-Франциско Muni, которая до недавнего времени нуждалась в том, чтобы кто-то вставлял дискету в систему управления поездом на основе DOS , чтобы запустить ее каждое утро.

В Сан-Диего принтеры LightJet по-прежнему производят музейные фотоотпечатки с использованием Windows 2000. Джон Уоттс (John Watts), который следит за работоспособностью этих принтеров, утверждает, что переход на новую ОС выльется в расходы на десятки тысяч долларов, которые пойдут на приобретение новых лицензий.

Ветеранам – старую Windows

TechSpot приводит еще один пример использования древних ОС Microsoft – в Министерстве по делам ветеранов США. Врачи, занимающиеся лечением и реабилитацией ветеранов, используют компьютерную систему учета пациентов (Computerized Patient Record System, CPRS) для получения доступа к записям о пациентах. Она была представлена ​​в 1997 г., но работает поверх еще более старой платформы, известной как VistA, которая датируется 1985 г. и изначально была создана для MS-DOS. И поскольку это DOS, это означает, что врачи используют текстовые интерфейсы, которые требуют ввода полных путей к файлам только для того, чтобы открыть документ. Хуже того загрузка компьютера с доступом к этой системе может занять 15 минут, а любая ошибка, например, забытый тире в команде, может съесть еще больше времени. Обещана современная замена, но полное развертывание не будет завершено как минимум до 2031 г.



