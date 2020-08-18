Как Apple крадет дизайн у советских архитекторов. Фото

Apple известна своими фирменными зданиями с оригинальным дизайном, но как минимум два из них были скопированы со знаменитых архитектурных сооружений города Сочи. В частности, открытый в 2019 г. магазин Apple Aventura в Майами – точная копия городского автовокзала, а Apple Central World в Бангкоке, заработавший в 2020 г. очень похож на здание «Круглых касс» железнодорожного вокзала.

Любовь Apple к советской архитектуре

Компании Apple очень нравится архитектура Сочи времен СССР. В ее активе как минимум два здания, как две капли воды похожих на знаменитые строения южного российского города.

В середине августа 2020 г. архитектурный журнал ArchDaily опубликовал проект магазина Apple Central World, построенный Бангкоке (Таиланд) и открывшийся для посетителей 31 июля 2020 г. Выполненный британской архитектурным бюро Foster + Partners, он, как пишет ресурс «Архитектура Сочи» (arch-sochi.ru), буквально повторяет здание «Круглых касс» сочинского железнодорожного вокзала.

«Круглые кассы» были возведены в Сочи в конце 1960-х годов (по другим данным, в 1972 г.) по проекту архитектора Ф. Куютина. Здание, на террасе второго этажа которого располагалось летнее кафе, считалось памятником архитектуры Сочи и одной из основных его достопримечательностей.

Apple Central World

Здание Apple Central World имеет некоторые отличия от «Круглых касс», но колоссальное сходство двух зданий, разделяемых не только географическим положением, но и десятками лет с момента постройки, отрицать нельзя.

«Круглые кассы» в Сочи

По состоянию на август 2020 г. «Круглые кассы» больше не существуют. Подготовка к их сносу началась в 2011 г., и в 2012 г. процесс сноса был завершен.

«Круглые кассы», анфас

Причиной сноса стала необходимость расчистки места под строительство отеля Park Inn City Centre Sochi.

Еще один пример

За год до запуска своего магазина Apple Central World в Бангкоке Apple открыла еще один – Apple Aventura. Он расположен в Майами (США), и первые посетители вошли в него в августе 2019 г.

Так выглядели «Круглые кассы» в последние дни своего существования

Проект разрабатывали специалисты все того же бюро Foster + Partners, но на этот раз при участии Джони Айва (Jony Ive), бывшего главного дизайнера Apple, приложившего руку ко всем ее основным продуктам. Apple Aventura стал одним из последних проектов, над которым он работал в компании – Айв, как сообщал CNews, ушел из Apple в конце 2019 г.

Как ни странно, но и здесь Foster + Partners не обошлась без заимствований – Apple Aventura подозрительно похож на здание знаменитого автовокзала Сочи.

Магазин Apple Aventura в Майами...

Автовокзал был возведен по проекту архитектора Вячеслава Морозова при участии инженера О. Дмитриева и проектного института «Южгипрокоммунстрой». Открытие состоялось в 1967 г. На момент публикации материала сочинский автовокзал, в отличие от «Круглых касс», по-прежнему существовал.

...и его прототип, сочинский автовокзал

Как и в случае с Apple Central World, специалисты Foster + Partners отказались от идеи полного копирования и внесли в проект определенные элементы, отличающие Apple Aventura от автовокзала курортного российского города.

Копия с копии

Следует отметить, что дизайн сочинского автовокзала приглянулся Foster + Partners задолго до того, как был утвержден проект Apple Aventura. Эту же концепцию экстерьера сотрудники бюро использовали при проработке здания новой городской ратуши (City Hall) в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Городскую ратушу Буэнос-Айреса не каждый отличит от автовокзала Сочи и магазина Apple в Майами

Строительство ратуши было завершено за пять лет до открытия магазина Apple в Майами, в 2014 г., и черты автовокзала Сочи угадываются в нем с первого взгляда. В мае 2016 г. она даже попала в лонг-лист 30-ти зданий престижной Международной архитектурной премии RIBA-2016 (Royal Institute of British Architects).

Что еще Foster + Partners построило для Apple

Бюро Foster + Partners было основано в 1967 г., в один год с сочинским автовокзалом, формы которого оно скопировало как минимум дважды. Основатель компании – архитектор Норман Фостер (Norman Foster), лично участвовавший в разработке проекта городской ратуши в Буэнос-Айресе.

Штаб-квартира Apple, еще один проект Foster + Partners

Здания, построенные по проекту Foster + Partners, располагаются во многих странах мира. Для России бюро Нормана Фостера разрабатывало проект культурно-делового центра «Хрустальный остров», который должен был быть построен в Москве. Небоскреб, высота которого должна была составить 450 метров, так и не был построен – работа над проектом началась в 2007 г., однако в 2009 г. из-за глобального финансового кризиса он был заморожен.

Для Apple бюро Foster + Partners создало архитектурный проект не только двух ее магазинов, но и знаменитой новейшей штаб-квартиры компании – Apple Park. Строительство здания началось осенью 2013 г., а открытие состоялось в апреле 2017 г.