На российском рынке расширился ассортимент производительных видеокарт Acer для наиболее требовательных игроков

На российском рынке расширился ассортимент производительных видеокарт Acer для наиболее требовательных игроков. Новинки Predator Bifrost Radeon RX9070 и Predator Bifrost Radeon RX9070XT в исполнении Overclocked предлагают бескомпромиссный игровой опыт. Получите максимум производительности передовых графических чипов AMD на базе архитектуры RDNA 4 сразу из коробки, наслаждаясь игровыми новинками в высочайшем качестве и высоком разрешении. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Основные характеристики видеокарт Predator Bifrost Radeon RX9070 OC и RX9070XT OC: графический процессор: AMD Radeon RX9070 (56 CU частотой 2 700 МГц) / AMD Radeon RX9070XT (64 CU частотой 3100 МГц); ускорители трассировки лучей: 56 / 64; ускорители ИИ: 112 / 128; объем видеопамяти: 16 ГБ GDDR6 разрядностью шины 256 бит (64х4); энергопотребление: 245 Вт / 340 Вт; интерфейс подключения: PCIe 5.0; интерфейс питания: 2х8 Pin / 3х8 Pin; система охлаждения: Frost Blade 4.0 со встречным вращением, алюминиевым радиатором и термоинтерфейсом с фазовым переходом; особенности: ИИ-генерация кадров FSR 4.0; габариты: 289 x 111 x 41 мм.

kart700.jpg
На российском рынке расширился ассортимент производительных видеокарт Acer

Новинки уже доступны к покупке в магазинах российских ритейлеров по ценам: Predator Bifrost Radeon RX9070 — 69,9 тыс. руб.; Predator Bifrost Radeon RX9070XT — 72,29 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.

