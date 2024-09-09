Почти уничтожив Intel, AMD решила пощадить Nvidia. Топовых Radeon пока не будет, ставка сделана на дешевые видеокарты

AMD полностью пересмотрела свою стратегию захвата мирового рынка видеокарт. Если в мире х86-процессоров она стремительно выдавливает Intel из всех сегментов, то в случае с ускорителями графики она решила сосредоточиться на масс-маркете. Теперь она делает ставку на недорогие ускорители, а топовые карты ушли для нее на дальний план.

Radeon всем и каждому

Компания AMD сообщила о новой стратегии развития своего направления по разработке графических процессоров. Как пишет Tom’s Hardware, теперь она делает акцент на недорогие ускорители, чтобы быстрее повысить свою долю рынка. Топовые решения она тоже продолжит выпускать, но они для AMD более не в приоритете.

Единственным конкурентом AMD на глобальном рынке видеоускорителей является компания Nvidia, общепризнанный лидер и едва ли не монополист. AMD борется с ней на протяжении десятилетий, с тех пор, как в конце июля 2006 г. она купила компанию Ati.

Борьба эта пока не принесла AMD ощутимых результатов – за 18 лет ей удалось подмять под себя всего-навсего 12% рынка, тогда как Nvidia удерживает оставшиеся 88% по итогам I квартала 2024 г. (данные Jon Peddie Research).

AMD Шанс на успех у AMD ввиду стоимости топовых решений Nvidia есть

По всей видимости, руководство AMD перестали устраивать темпы роста доли рынка GPU. В отличие от рынка х86-процессоров, где всего за восемь лет ее доля выросла с 17,5% (III квартал 2016 г.) до 33,6% (III квартал 2024 г.) с пиком в 39,1% (I квартал 2021 г. – Statista.com), популярность ее графических процессоров растет в разы медленнее. В плане процессоров она соревнуется с Intel, и эта борьба уже приносит плоды – у Intel гигантские финансовые трудности. Intel также пытается вернуться на рынок дискретных видеокарт, с которого она ушла в начале XXI века, но пока что все эти попытки нельзя назвать успешными.

Зашкаливающая грандиозность плана

Цель AMD вполне понятна и логична. Топовые видеокарты в духе Nvidia GeForce RTX 4090, стоимость которых в России к моменту выпуска материала начиналась от 226 тыс. руб., готов купить далеко не каждый обладатель персонального компьютера. Как итог, такие ускорители занимают около 20% рынка, и это с учетом того, что 4090 и ему подобные покупают также для создания решений для обработки ИИ-алгоритмов. Оставшиеся 80% – это как раз недорогие ускорители, которые прекрасно «тянут» все современные игры, пусть и не на ультра-высоких настройках графики, но при этом не стоят как три iPhone и не заставляют брать кредит на свое приобретение.

Именно в этот сегмент теперь и целится AMD. Как пишет Tom’s Hardware, план компании заключается в увеличении своей доли рынка с нынешних 12% хотя бы до 40%, а то и вовсе до 50%. Таких показателей у AMD не было никогда за все десятилетия ее присутствия на рынке дискретной графики.

А как же флагманы

Переориентация AMD на масс-маркет поставила под сомнение скорый релиз новых флагманских ускорителей линейки Radeon 8000. На прошедшей в начале сентября 2024 г. в Германии выставки техники IFA 2014 г. представителям AMD был задан вопрос о судьбе этой линейки, но те предпочли оставить его без ответа.

Между тем, сразу несколько профильных изданий заявили, что AMD, вероятнее всего отменила выпуск карт Radeon 8000 из-за своей новой стратегии. К моменту выпуска материала AMD не комментировала это.

А вот о новой стратегии захвата рынка AMD, напротив, говорит открыто. В частности, о ней с большой охотой рассказал Tom’s Hardware старший вице-президент и генеральный менеджер графического подразделения AMD Джек Гуинь (Jack Huynh). По его словам, новый план AMD уже принят, и он радикально отличается от предыдущего. Гуинь подтвердил, что отныне компания будет наращивать свое присутствие в доступных ценовых категориях.

С третьей попытки должно получиться

План AMD сосредоточиться на выпуске дешевых и сравнительно доступных видеокарт выглядит как совершенно новое решение, но на деле это не так. За 18 лет, прошедшие с момента покупки Ati, она как минимум дважды пыталась проделать этот трюк, но нынешние 12% рынка, принадлежащие ей, говорят о полном провале обеих затей.

Первая попытка пришлась на период с 2015 по 2017 гг., когда вышли карты серий Polaris 10, 20 и 30, а затем история повторилась в 2017 г., когда была представлена микроархитектура RDNA первого поколения. Упомянутые Radeon 8000, к слову, разрабатываются на RDNA 4.

Также в те годы AMD выпустила несколько флагманских решений, в том числе вышедшую в августе 2017 г. серию карт RX Vega, и только она смогла составить относительно достойную конкуренцию топовым решениям Nvidia.

Может показаться, что раз первые две попытки к успеху не привели, то и третья тоже должна обернуться провалом. Но стоит напомнить о том, что произошло в 2017 г. – летом этого года свет увидели процессоры Ryzen первого поколения (Ryzen 1000) и топовые Threadripper на новой архитектуре Zen, которые были во многом лучше решений Intel того периода. Они заложили фундамент успеха AMD на рынке процессоров, который она с большим успехом строит до сих пор – у нее уже есть архитектура Zen 5, лежащая в основе новейших процессоров Ryzen 9000, анонс которых состоялся летом 2024 г. Нельзя исключать, что аналогичный переворот AMD вполне может устроить и на рынке видеокарт со своими новыми недорогими ускорителями.