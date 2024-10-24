Nvidia запретила россиянам скачивать драйверы для своих видеокарт
Россияне лишились возможности скачивать драйверы для видеокарт на чипах Nvidia с официального сайта компании. При попытке добраться до дистрибутива выдается сообщение об ошибке, в котором говорится, что доступ к архиву закрыт. Nvidia – крупнейший игрок рынка дискретных видеокарт с долей более 80%.
Россия без GeForce
Компания Nvidia закрыла россиянам доступ к драйверам для своих видеокарт. Первые сообщения об этом появились 22 октября 2024 г. приблизительно в 20:00 по Москве.
Редакция CNews убедилась, что, находясь в России, больше нельзя скачать драйверы ни с международного, ни с российского сайт Nvidia. Каждый раз выдается сообщение о блокировке доступа к файлу.
При этом, если применить некие известные каждому россиянину механизмы, то все драйверы вновь становятся доступными. На основе этого можно сделать вывод, что блокировка осуществляется по географическому принципу.
Напомним, что в сентябре 2024 г. вступили в силу новые санкции США, запрещающие оказывать россиянам облачные услуги. Не исключено, что происходящее может быть связано с этим.
Реальная проблема
К моменту выхода материала Nvidia никак не комментировала происходящее. Более того, о своих планах относительно отстранения россиян от драйверов для ее видеокарт Nvidia не сообщала заранее – все случилось внезапно.
Можно было бы сказать, что потеря не так уж и велика, но в случае Nvidia это далеко не так. Это лидер мирового рынка дискретных видеокарт – на начало 2024 г. у нее была 88-процентная доля, согласно данным исследовательской компании Jon Peddie Research, и на протяжении всего 2024 г. не было ни единой предпосылки к тому, чтобы ее позиции на этом рынке хоть немного ослабли.
Nvidia держится на нем настолько крепко, что Intel, мировой гигант в мире центральных процессоров, уже почти четыре года не может отвоевать себе ни единого процента. И даже AMD, которая в 2006 г. купила легендарную Ati, за прошедшие с того момента 18 лет сумела занять всего лишь 12% рынка.
Другими словами, от россиян отвернулся крупнейший производитель видеокарт. К слову, на момент выхода материала AMD пример с нее не брала – она хоть и ушла из России еще весной 2022 г., но доступ к драйверам для своих видеоускорителей россиянам не перекрывала.
Откуда ноги растут
Пока что официальная причина закрытия россиянам доступа к драйверам Nvidia не установлена. Но не следует забывать, что это американская компания, а США весьма преуспели в своих попытках усложнить жизнь простым россиянам.
Из России за последние два с половиной года ушли десятки американских компаний с мировым именем, и многие из них из ИТ-сферы. В их числе: Microsoft, Intel, HP, Oracle и многие другие. К слову, Nvidia, возможно, взяла пример с HP – в апреле 2024 г. она запретила россиянам скачивать драйверы со своего официального сайта для всех своих продуктов.
Nvidia, безусловно, тоже оказалась в этом списке. CNews писал, что о прекращении своей деятельности в России она сообщила еще в первых числах марта 2022 г. В начале октября 2023 г. компания решила закрыть свой российский офис, работавший с 2003 г., уволить часть сотрудников, оставшихся работников релоцировать за рубеж.
Однако Nvidia ни разу не применяла санкции персонально к россиянам. Все ее программные продукты на протяжении всех последних лет были доступны с российского IP, несмотря на геополитическую ситуацию.
Также доступны и все современные видеокарты на чипах Nvidia, вплоть до передовой и очень дорогой GeForce RTX 4090. Купить их благодаря параллельному импорту можно непосредственно в крупнейших сетях магазинов электроники, а также на маркетплейсах,
Дополнительные проблемы
По большому счету, то, что теперь драйверы Nvidia нельзя скачать с официального сайта компании без дополнительных манипуляций – это не так уж и страшно. Рунет переполнен сторонними сайтами с драйверами для любого «железа», в том числе и для карточек Nvidia. Также их можно найти в известных всем россиянам файлообменниках.
Но, в то же время нет никакой гарантии, что архив с драйверами для GeForce, найденный на сайте, к Nvidia отношения не имеющего, не содержит в себе никаких неприятных сюрпризов. Всегда есть вероятность, что такой дистрибутив таит в себе какое-нибудь вредоносное ПО, от почти безвредного трояна до шифровальщика.