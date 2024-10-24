Nvidia запретила россиянам скачивать драйверы для своих видеокарт

Россияне лишились возможности скачивать драйверы для видеокарт на чипах Nvidia с официального сайта компании. При попытке добраться до дистрибутива выдается сообщение об ошибке, в котором говорится, что доступ к архиву закрыт. Nvidia – крупнейший игрок рынка дискретных видеокарт с долей более 80%.

Россия без GeForce

Компания Nvidia закрыла россиянам доступ к драйверам для своих видеокарт. Первые сообщения об этом появились 22 октября 2024 г. приблизительно в 20:00 по Москве.

Редакция CNews убедилась, что, находясь в России, больше нельзя скачать драйверы ни с международного, ни с российского сайт Nvidia. Каждый раз выдается сообщение о блокировке доступа к файлу.

При этом, если применить некие известные каждому россиянину механизмы, то все драйверы вновь становятся доступными. На основе этого можно сделать вывод, что блокировка осуществляется по географическому принципу.

Nvidia Nvidia нанесла удар по россиянам

Напомним, что в сентябре 2024 г. вступили в силу новые санкции США, запрещающие оказывать россиянам облачные услуги. Не исключено, что происходящее может быть связано с этим.

Реальная проблема

К моменту выхода материала Nvidia никак не комментировала происходящее. Более того, о своих планах относительно отстранения россиян от драйверов для ее видеокарт Nvidia не сообщала заранее – все случилось внезапно.

Можно было бы сказать, что потеря не так уж и велика, но в случае Nvidia это далеко не так. Это лидер мирового рынка дискретных видеокарт – на начало 2024 г. у нее была 88-процентная доля, согласно данным исследовательской компании Jon Peddie Research, и на протяжении всего 2024 г. не было ни единой предпосылки к тому, чтобы ее позиции на этом рынке хоть немного ослабли.

Попытка скачать драйвер обречена на провал

Nvidia держится на нем настолько крепко, что Intel, мировой гигант в мире центральных процессоров, уже почти четыре года не может отвоевать себе ни единого процента. И даже AMD, которая в 2006 г. купила легендарную Ati, за прошедшие с того момента 18 лет сумела занять всего лишь 12% рынка.

Другими словами, от россиян отвернулся крупнейший производитель видеокарт. К слову, на момент выхода материала AMD пример с нее не брала – она хоть и ушла из России еще весной 2022 г., но доступ к драйверам для своих видеоускорителей россиянам не перекрывала.

Откуда ноги растут

Пока что официальная причина закрытия россиянам доступа к драйверам Nvidia не установлена. Но не следует забывать, что это американская компания, а США весьма преуспели в своих попытках усложнить жизнь простым россиянам.

Из России за последние два с половиной года ушли десятки американских компаний с мировым именем, и многие из них из ИТ-сферы. В их числе: Microsoft, Intel, HP, Oracle и многие другие. К слову, Nvidia, возможно, взяла пример с HP – в апреле 2024 г. она запретила россиянам скачивать драйверы со своего официального сайта для всех своих продуктов.

Англоязычный сайт Nvidia тоже не рад россиянам

Nvidia, безусловно, тоже оказалась в этом списке. CNews писал, что о прекращении своей деятельности в России она сообщила еще в первых числах марта 2022 г. В начале октября 2023 г. компания решила закрыть свой российский офис, работавший с 2003 г., уволить часть сотрудников, оставшихся работников релоцировать за рубеж.

Однако Nvidia ни разу не применяла санкции персонально к россиянам. Все ее программные продукты на протяжении всех последних лет были доступны с российского IP, несмотря на геополитическую ситуацию.

Также доступны и все современные видеокарты на чипах Nvidia, вплоть до передовой и очень дорогой GeForce RTX 4090. Купить их благодаря параллельному импорту можно непосредственно в крупнейших сетях магазинов электроники, а также на маркетплейсах,

Дополнительные проблемы

По большому счету, то, что теперь драйверы Nvidia нельзя скачать с официального сайта компании без дополнительных манипуляций – это не так уж и страшно. Рунет переполнен сторонними сайтами с драйверами для любого «железа», в том числе и для карточек Nvidia. Также их можно найти в известных всем россиянам файлообменниках.

Но, в то же время нет никакой гарантии, что архив с драйверами для GeForce, найденный на сайте, к Nvidia отношения не имеющего, не содержит в себе никаких неприятных сюрпризов. Всегда есть вероятность, что такой дистрибутив таит в себе какое-нибудь вредоносное ПО, от почти безвредного трояна до шифровальщика.