Communique доверила Commvault и NEC Corporation защиту данных своих клиентов

Commvault и NEC Corporation разработали и внедрили комбинированное решение для резервного копирования в инфраструктуру американской телекоммуникационной компании Communique

Commvault, производитель программного обеспечения для управления данными в облаках и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, сообщила о завершенном проекте – телекоммуникационная компания Communique Sales модернизировала инфраструктуру резервного копирования с помощью комбинированного решения Commvault и корпорации NEC.

Communique Sales – американская телекоммуникационная компания, относящаяся к сегменту SMB. В компании 400 активных клиентов и 2 тыс. клиентских линий в обслуживании. Компании требовалось обеспечить защиту для основных ресурсов: корпоративное хранилище данных, Salesforce, файлы Windows, резервные копии баз данных клиентов и конфигурационные файлы клиентов, использующих сервисы IP-телефонии.

В работе компания столкнулась со следующими проблемами: в каждом подразделении использовалась своя система резервного копирования, отсутствовала единая стратегия резервного копирования и координация работы инженеров разных подразделений, отвечающих за бэкап; не было учета накопительных расходов и информации о TCO резервного копирования, без которых невозможно выявить операции с низкой эффективностью и отследить рост затрат; из-за отсутствия сервисов резервного копирования и использования систем резервного копирования разных вендоров, которые не были интегрированы между собой, в Communique не могли применить единое решение на базе гибридного облака.

Commvault совместно с корпорацией NEC разработали и внедрили решение, которое устранило все проблемы, стоящие перед заказчиком. Решение состояло из двух основных компонентов: Commvault Backup and Recovery для динамического, гранулярного и гибкого резервного копирования и восстановления в инфраструктуре гибридного облака, включая провайдеров SaaS; NEC Univerge Blue Backup & Recover, построенная на базе программного обеспечения Commvault и инфраструктуры NEC, включая систему HYDRAstor для координации резервного копирования во всех инсталляциях.

По результатам проекта продолжительность резервного копирования данных сократилась в 10 раз, а восстановление больших объемов данных, которое раньше занимало несколько дней, теперь выполняется всего за несколько часов.

Появилась координация операций резервного копирования с использованием централизованных политик управления, которые гарантируют надежную защиту всех данных.

За счет дедупликации емкость, необходимая для хранения в облаке резервных копий, сократилась на 86%, а расход рабочего времени на управление резервным копированием - на 5 часов в месяц.

Улучшена техническая поддержка, оперативно реагирующая на запросы, развертывание и настройка текущих параметров систем под руководством экспертов.

Усилена безопасность хранения данных клиентов и конфиденциальной информации, использующая решение Safe Storage дата-центров провайдера Iron Mountain

«Старый подход к резервному копированию давно перестал удовлетворять нас, мы хотели внедрить новое решение, которое вписывается в наш бюджет. То решение, которое предоставили нам Commvault и NEC, полностью покрыло наши потребности», – сказал Боб Фюдурих, президент и исполнительный директор, Communique Sales.

Корпорация NEC разработала свое решение NEC Univerge Blue Backup & Recover на базе программного обеспечения Commvault и инфраструктуры NEC. Все управление решением NEC и выделение его ресурсов пользователям выполняются с помощью облака NEC Univerge Blue Cloud, поэтому ИТ-специалисты Communique могут уделять главное внимание расширению своей инфраструктуры и точной настройке сервисов резервного копирования под потребности бизнеса, используя указания экспертов из NEC и техническую поддержку этой корпорации. Быстрое и легкое развертывание существенно улучшило резервное копирование.

Сначала Communique запустила новое решение NEC, построенное на базе технологий Commvault, в тестовом режиме и три месяца спустя начала использовать его для обслуживания продукционных систем. ИТ-специалисты компании были приятно удивлены тем, что за счет дедупликации объем резервных копий сократился более чем на 84%, что в сочетании с функцией сжатия данных, также поддерживаемой платформой Commvault, позволило значительно сэкономить емкость систем хранения.

Также Communique сократила совокупные расходы и улучшила эффективность продаж за счет перенаправления на обслуживание клиентов части ресурсов, которые раньше использовались для выполнения резервного копирования. Теперь в компании резервное копирование выполняется за несколько минут, а для восстановления больших наборов данных, на которое раньше уходило несколько дней, требуется только несколько часов. Компания теперь может восстанавливать данные даже за последние 30 дней. Communique уже начала предлагать это решение своим заказчикам.