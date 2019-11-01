NEC представила инструменты для беспроводных презентаций

NEC Display Solutions выпустила универсальный инструмент для презентаций и совместной работы. Серия Collaboration Board (CB) предназначена для проведения беспроводных презентаций в помещениях для совещаний, обеспечивает мгновенную готовность для совместной работы и предоставляет интерактивные возможности для всех участников.

Дисплеи CB-серии поставляются с инструментом NEC Mosaic Connect - беспроводным решением для презентаций, которое позволяет нескольким пользователям осуществлять беспроводную потоковую передачу контента со своих устройств на основной дисплей конференц-зала или комнаты для совещаний. Данное решение также доступно отдельно и в виде комплекта Mosaic Connect Box.

Дисплеи этой серии начального уровня отвечают всем современным требованиям, обеспечивая связь между коллегами и клиентами. Это решение идеально подходит для применения в высших учебных заведениях и в комнатах для совещаний.

Они оснащаются собственным встроенным вычислительным устройством, поэтому в использовании ноутбука или процессора нет необходимости. Данное решение также имеет встроенный дисплей Whiteboard Mosaic Canvas и инструменты для визуального представления контента в ходе живой презентации.

Устройство отличает простота эксплуатации, поэтому пользователи могут начать работу мгновенно. Нет необходимости в длительной настройке и переключении или подключении других презентационных систем. Благодаря встроенному плееру MediaPlayer оно также может обеспечить быстрое воспроизведение видео.

Устройства CB-серии предлагаются с диагональю экрана 65, 75 и 86 дюймов, обеспечивают разрешение UHD и интерактивность с распознаванием одновременно до 20 точек касания. Используя NEC Mosaic Connect, одновременно к проведению презентации могут подключиться до четырех участников с любого устройства Windows 10, Mac OS, iOS, Android или браузером Chrome.

Mosaic Connect позволяет участникам совещания подключаться к системе независимо от того, какую сеть они используют. При таком подходе обеспечивается безопасность сети компании, поскольку гости могут соединиться и из внешней гостевой сети или посредством своего интернет-соединения. Кроме того, Mosaic Connect позволяет участникам собрания обмениваться файлами в приложении, экономя время и усилия при обмене материалами совещания между собой после его завершения.

Mosaic Connect предлагается как в аппаратной (Mosaic Connect Box), так и в программной версии. Эта функциональность интегрирована в устройства NEC CB-серии и NEC InfinityBoard.

Слот NEC OPS Slot-in PC обеспечивает дополнительные вычислительные возможности, позволяя пользователям добавлять ряд модулей с Windows 10 Professional для расширения функций, доступных через привычный пользовательский интерфейс.

«Устройства CB-серии дополняют наш портфель интерактивных решений и предлагают готовые к использованию функции белой доски и беспроводных презентаций, поддерживают встроенные вычислительные модули. Клиентам, которым необходимо лучшее в своем классе решение для совместной работы в современных аудиториях и комнатах для проведения совещаний, эта серия предлагает комплексную систему для коллективной деятельности, включающую NEC Mosaic Canvas и программное обеспечение Mosaic Connect», - отметила Даниэла Дексхаймер (Daniela Dexheimer), старший менеджер по продуктам компании NEC Display Solutions Europe.