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«Мегафон» расширил покрытие 4G в сибирском городе солеваров

Жители Усолья-Сибирского в Иркутской области получили возможность пользоваться мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с. «Мегафон» модернизировал сеть LTE в Центральном микрорайоне, построив дополнительную базовую станцию. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры компании запустили оборудование с поддержкой 4G, благодаря чему в городе увеличилась зона покрытия современной цифровой связью. В микрорайоне стал доступен скоростной мобильный интернет с высоким проникновением сигнала.

В зоне улучшения качества связи находятся жилые дома, несколько школ, учреждения здравоохранения и культуры. Благодаря выбранным техническим решениям абоненты смогут оперативно общаться по рабочим вопросам в мессенджерах, смотреть дома интересные фильмы и сериалы, проходить образовательные онлайн-курсы, а также пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами. Мощности оборудования достаточно, чтобы пользователи, даже в период пиковых нагрузок на сеть, могли не ограничивать свои цифровые привычки.

Базовая станция «Мегафона» поддерживает все стандарты связи, воспользоваться высокоскоростным интернетом могут не только местные жители, но и отдыхающие санатория «Усолье». В уникальную сибирскую здравницу уже второе столетие люди приезжают на восстановительное лечение.

По данным обезличенной статистики «Мегафона», жители и гости Усолья-Сибирского через свои смартфоны в месяц в среднем прокачивают около 167 ТБ данных и проговаривают больше 4,5 млн минут.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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