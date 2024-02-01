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Видеонаблюдение МТС поможет обеспечить безопасность на крупном производственном предприятии в Твери

Компания МТС, цифровая экосистема, сообщает об организации системы видеонаблюдения на крупном предприятии в Твери, занимающемся производством комплектующих для машиностроительной отрасли. Видеонаблюдение от МТС обеспечивает мониторинг объектов в режиме реального времени и позволяет удаленно следить за безопасностью на объекте. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Шестнадцать камер высокого разрешения «просматривают» помещения производственных цехов предприятия и мониторят обстановку в производственной зоне и административных помещениях. С их помощью можно контролировать безопасность и отслеживать работу в цехах. IP-камеры с высоким разрешением ведут наблюдение под разными углами и обладают функциями дневного и ночного видения, что помогает сохранять высокое качество картинки даже при низкой освещенности. Все записи с камер передаются по защищенному каналу связи на закрытый портал. Система видеонаблюдения помогает предотвратить и своевременно устранить возможные аварийные ситуации.

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Цифровизация

Камеры МТС помогают контролировать не только безопасность, но и соблюдение производственных процессов. Это особенно важно в производстве тормозных механизмов, на изготовлении которых специализируется предприятие.

«Мы фиксируем рост интереса со стороны бизнеса Тверской области к реализации комплексных цифровых проектов. Помимо умных датчиков и камер видеонаблюдения, среди представителей тверского бизнес-сообщества востребована защита от DDos-атак. По нашим данным, в 2023 г. Тверская область оказалась на втором месте среди регионов России по количеству DDos-атак. Для борьбы с хакерами МТС предлагает пользоваться облачными сервисами, с помощью которых можно быстро перенести все данные на отечественные ЦОДы, обеспечив сохранность информации и непрерывность работы предприятий», — сказал директор МТС в Тверской области Дмитрий Окинча.

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