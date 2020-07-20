Исследование Accenture: 66% топ-менеджеров ожидают быстрого восстановления европейского рынка

Новое исследование Accenture показало, что две трети (66%) бизнес-лидеров во всем мире думают, что европейский рынок относительно быстро оправится от экономического спада, вызванного пандемией COVID-19.

Исследование «Смелые шаги в трудные времена» (Bold Moves in Tough Times) основано на опросе 500 топ-менеджеров из Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, отвечающих за 15 различных бизнес-отраслей. Результаты исследования говорят о том, что примерно трое из 10 респондентов (29%) в ближайший год ожидают довольно быстрого ("V-образного") восстановления в Европе, в то время как 37% ожидают медленного, но стабильного, «U-образного» восстановления.

Наиболее оптимистично на ситуацию смотрят топ-менеджеры фармацевтических, биотехнологических, биологических компаний — 34% ожидают роста спроса в этих сферах в Европе. Второй по степени оптимизма — сектор коммуникаций, СМИ и развлечений: 52% респондентов ждут «V-образного» восстановления на своих европейских рынках. Менее оптимистично на ситуацию смотрят представители автомобильного сектора и сектора путешествий (авиакомпании, транспорт), где лишь 7% и 12% респондентов верят в быстрое восстановление.

Опрошенные Accenture топ-менеджеры предполагают, что быстрее всего от «ковидного» спада оправится немецкая, скандинавская и британская экономика. Кроме того, европейские бизнес-лидеры оптимистично оценивают конкурентоспособность Европы, четверо из десяти опрошенных (39%) полагают, что европейские компании станут успешнее своих американских коллег. Помимо этого, 43% респондентов думают, что европейские компании будут конкурентоспособнее китайских.

«Уверенность имеет решающее значение в нынешних экономических условиях, которые все еще нестабильны. Оптимизм в отношении восстановления экономики и конкурентоспособности Европы дает европейским компаниям уникальную возможность укрепить свое лидерство и сократить разрыв по отношению к американским и азиатским конкурентам. Однако это будет зависеть от того, насколько успешно бизнес трансформирует оптимизм в смелые действия. Самый большой риск заключается в том, что европейские бизнес-лидеры останутся чрезмерно зависимыми от государственной поддержки и будут недостаточно инвестировать в инновационные изменения, которые могут изменить ход игры — глобальные конкуренты не будут медлить», — рассказал Жан-Марк Олланье, генеральный директор Accenture в Европе.

«Только те компании, которые занимаются цифровой трансформацией своего бизнеса, являются более устойчивыми, гибкими и конкурентоспособными — наличие этих качеств позволило им быстро перестроиться и адаптироваться к изменившимся условиям». – отметил Вартан Диланян, генеральный директор Accenture в России и Казахстане.

«Российский бизнес неравномерно переживал кризис, вызванный пандемией коронавируса. Сложнее всего пришлось промышленному производству, туризму и гостиничной отрасли, общепиту, сектору деловых услуг — некоторые из этих бизнесов потеряли до половины своей выручки. С другой стороны, отрасли, среди которых производство пищевых продуктов, химпроизводство, газодобыча, ритейл, финансовый сектор, понесли не такие серьезные убытки. «Выиграли» от кризиса фармацевтика (рост 22,4% в мае) и производство медицинских инструментов и оборудования (33,6% роста в мае). Сложившаяся ситуация также станет катализатором бизнеса для телекоммуникационных компаний, так как существенно повысится как объем передаваемых данных, так и спрос на голосовую связь. Однако вырастет и конкурентность телеком-рынка, что потребует от ключевых игроков инвестиций в оптимизацию бизнес-процессов и цифровые инструменты обслуживания клиентов», — сказал Вартан Диланян генеральный директор Accenture в России и Казахстане.

Исследования Accenture показывает, что европейские топ-менеджеры выбирают слишком осторожную стратегию «постковидного» восстановления, по сравнению с компаниями в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Европейские лидеры фокусируются на постепенных, а не революционных инновациях: более половины (53%) респондентов из Европы заявили, что сокращают инвестиции в инновации и не будут возобновлять инициативы в ближайшие шесть месяцев. В в Северной Америке инвестиции сократят 33% опрошенных и 49% в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Недостаточно инвестируют в будущее бизнеса: В Европе только одна из семи компаний (16%) уже инвестирует в инициативы по подготовке к «постковидному» подъему. В Азиатско-Тихоокеанском регионе это делает одна из четырех компаний (25%) и одна из трех (34%) в Северной Америке.

Меньше сотрудничают с другими компаниями: Бизнес-лидеры в Европе менее склонны, чем в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, сотрудничать с другими компаниями для смягчения последствий кризиса (48% в Европе по сравнению с 53% в Северной Америке и 55% в Азиатско-Тихоокеанском регионе).

«Европейские компании должны начать «переизобретать» себя для изменившегося «постковидного» мира. Настало время думать и действовать иначе и идти на сбалансированный риск, только так можно построить долгосрочную устойчивость, обновить модели роста и адаптироваться», — отметил Жан-Марк Олланье.

Аналитики Accenture выделили шаги, которые стоит сделать европейским компаниям, чтобы сократить разрыв в конкурентоспособности со своими североамериканскими и азиатскими коллегами.

Увеличить темпы и масштабы цифровой трансформации: Компании, которые были наиболее устойчивыми во время пандемии, имеют самые передовые цифровые возможности, позволяющие им оснащать коллектив всем необходимым для удаленной работы, корректировать цепочки поставок и адаптироваться к новым покупательским подходам. Две трети (63%) опрошенных топ-менеджеров европейских компаний заявили, что ускорят процесс перехода на цифровые технологии, включая использование облачных вычислений.

Создать новый опыт потребления: Новые покупательские привычки, сформировавшиеся во время эпидемии (более ответственные покупки и переход на он-лайн каналы) останутся с нами надолго. Поэтому бизнесу необходимо обеспечивать комплексное обслуживание клиентов — такое, которое привлекает покупателя на раннем этапе и продолжается через процессы продаж и обслуживания. Почти две трети (62%) европейских лидеров бизнеса в группе отраслей, связанных с потребителем, видят в этом возможности для развития покупательских привычек, продиктованных социальным и экологическим воздействием.

Использовать технологии для возрождения промышленного сектора: COVID-19 вызвал споры о необходимости возвращения предприятий на свои внутренние рынки. Однако «релокализация» не является панацеей от европейского «индустриального ренессанса». Для создания долгосрочной операционной устойчивости, переосмысления своих бизнес-моделей и получения новых источников дохода, предприятия должны использовать передовые цифровые технологии. Среди которых: прогнозирующее моделирование, «цифровые двойники» (digital twins) и периферийные вычислительные системы (edge computing). Учитывая, что 42% европейских респондентов в производственном секторе планируют ускорить инвестиции в цифровую трансформацию, по сравнению с 32% и 30% в Северной Америке и Азии соответственно, у европейских компаний есть возможность занять лидирующие позиции в этом секторе.

«Европа стоит на перепутье. Ее бизнес-лидеры могут продолжать идти по хорошо проторенному стратегическому и оперативному пути. Или же искать новый путь, основанный на инновациях и использовании технологий с высоким потенциалом, который важно сочетать с традиционными европейскими качествами — устойчивостью, солидарностью и целеустремленностью. Несмотря на то, что пандемия COVID-19 была сложной, по мере того, как мы выходим из нее, становится очевиден масштаб новых возможностей. В частности, в промышленном секторе и в вопросах энергетического перехода. Для Европы настало время сделать смелые шаги и воспользоваться этими возможностями, чтобы окончательно ликвидировать разрыв в конкурентоспособности», — отметил Жан-Марк Олланье.

«Эпидемия продемонстрировала, что многие бизнес-сферы потребуют масштабных изменений, в особенности медицина и образование. Сегодня забота о здоровье перестает быть прерогативой медицинских организаций, а переносится отчасти и на бизнес, которому придется формировать позиции под сотрудников, отвечающих за здоровье и благополучие коллектива. Это, в свою очередь, будет постепенно приводить к тому, что медицина перестанет быть "реактивной" (направленной на устранение диагностированных заболеваний), а станет упреждающей — в большей степени тем, что в США и Европе называют Life Science, нежели классическим здравоохранением. В случае образования стоит отметить, что в России ощутимо вырос спрос на образовательные курсы во время пандемии. Это связано с тем, что людям приходится перепрофилироваться и быстро осваивать новые инструменты, чтобы подстроиться под спрос на рынке труда. Поэтому тренд трансформации обучения, с акцентом на гибкие навыки и новые технологии будет возрастать», — сказал Вартан Диланян.