Accenture открыла офис в Ростове-на-Дону

Accenture открыла технологический центр в Ростове-на-Дону, по адресу: Нижнебульварная ул., 6. Представителям СМИ и партнерам презентовали офис, рассказали о планах компании в южном регионе и технологических трендах.

В Accenture рассказали, что появление площадки в Ростове-на-Дону – логическое продолжение развития компании в России. Первый технологический центр был открыт в 2007 г. в Твери.

По словам Вартана Диланяна, генерального директора Accenture в России и Казахстане, открывая офис в Ростове-на-Дону, Accenture создает технологический хаб для обслуживания клиентов в южном регионе России.

«Российская практика Accenture продолжает расширять свое географическое присутствие, обеспечивая создание рабочих мест, наращивание локальной экспертизы и разработку локального технологического продукта. Согласно исследованию Technology Vision 2020, 93% российских топ-менеджеров признали, что цифровизация стала неотъемлемой частью бизнеса и нашей жизни. Текущая ситуация также подтверждает, что технологически оснащённые компании становятся более конкурентоспособными. Открытие офиса в Ростове-не-Дону – это ответ на данные изменения и еще один шаг на пути к цифровизации бизнеса и поддержке наших клиентов в любом регионе России», – сказал Вартан Диланян.

В компании отметили, что режим самоизоляции не остановил работу по запуску центра, найм сотрудников проводился в удалённом формате. Сейчас штат составляет более 70 специалистов по таким направлениям, как enterprise-разработка, e-commerce, SAP, Big Data, ServiceNow и др. К концу 2020 г. планируется увеличить количество специалистов вдвое.

Во время периода самоизоляции Accenture проводила онлайн-обучение новых сотрудников для погружения в единую культуру и стандарты сети технологических центров компании. Всего в этой сети 50 центров, в которых работает более 250 тыс. человек по всему миру.

«В связи с переходом на самоизоляцию, было решено запустить работу технологического центра в Ростове-на-Дону в удалённом режиме: мы привлекали сотрудников и запускали проекты онлайн. Хочу отметить, что здоровье и безопасность команды для нас на первом месте. Пространство нашего нового офиса организовано максимально безопасно и комфортно для работы», – сказала Мария Григорьева, управляющий директор Accenture Technology в России.

Технологический центр в Ростове-на-Дону занимается задачами внедрения приложений, разработкой программного обеспечения, аутсорсингом бизнес-процессов и приложений для крупных российских и международных компаний. Accenture в России уже имеет опыт создания технологического центра в Твери, который был открыт в 2007 г. и сейчас в нём работают более 600 человек. Этот опыт компания планирует применить и в Ростове-на-Дону, в частности, в сфере обучения и развития персонала, наставничества и передачи опыта, программ стажировок и работы со студентами.

«Планы по открытию еще одного офиса компания вынашивала три года. Поначалу заказчики не были готовы к работе в распределенных структурах. Со временем стало понятно, что такая модель эффективна. За последние три года число сотрудников в Твери выросло в три раза, спрос на услуги продолжает расти – это и стало отправной точкой для открытия второй локации в России», – отметил Олег Чернышев, руководитель технологического центра Accenture в России.

Помимо крупных российских и международных компаний, Accenture ориентируется и на локальных игроков.

«Компании южного региона, непрерывно развиваясь, осознают важность цифровизации и закладывают в стратегию использование новых технологий. В первую очередь это компании из сферы сельского хозяйства и ретейла. Уверен, что Accenture станет надежным партнером в разработке и реализации их ИТ-стратегий, в цифровизации процессов, направленных на рост бизнеса. Мы готовы делиться экспертизой о преимуществах от внедрения аутсорсинга по сравнению с ведением разработки своими силами и по многим другим направлениям», – сказал Антон Ягодинский, менеджер ростовского офиса Accenture.

В Accenture отметили поступательный рост ИТ-направления в южном регионе. Ряд компаний открывают здесь свои подразделения, создается множество стартапов, активно развиваются региональные ИТ-предприятия. Компании, работающие в регионе, присутствуют как на российском, так и на мировом рынках. В период пандемии многие из них сфокусировались на возможностях цифровизации.

Мария Григорьева рассказала об основных технологических трендах, которые стоит учитывать предприятиям в период постпандемии, отметив, что новые виды вызовов и проблем требуют от организаций внедрения инноваций и переосмысления подходов к работе в кратчайшие сроки.

Представители Accenture также сообщили о планах компании по развитию кадрового ИТ-потенциала в южном регионе: взаимодействии с вузами, сотрудничестве с местными ИТ-сообществами, проведении совместных конференций, митапов.