ЭЛАР оцифровал детали жилища кочевников Средней Азии

Более 23 тыс. экспонатов было оцифровано для Российского этнографического музея, в том числе, крупногабаритные предметы из отдела этнографии народов Средней Азии.

Российский этнографический музей хранит предметы более чем по 150 народам России и сопредельных стран. Все этнографические предметы многообразны, различны по материалам, техникам исполнения, размерам, поэтому каждый тип предметов требует индивидуального подхода в процессе оцифровки. За 2021 г. специалистами корпорации ЭЛАР для наполнения электронного каталога были созданы цифровые копии экспонатов из различных отелов музея. Были оцифрованы предметы керамики отдела этнографии Украины, Белоруссии и Молдавии, экспонаты из отдела этнографии народов Сибири, предметы, детали жилища и утварь отдела этнографии народов Средней Азии.

«Оцифровка деталей жилища отдела Средней Азии была самой трудоемкой и важной для музея. Это крупногабаритные предметы – двери, решетки, купольные жерди жилища кочевых народов Средней Азии, и работа с большим количеством этих однотипных, сложных в оцифровке для музея предметов была на высоком уровне выполнена сотрудниками самого музея и специалистами корпорации ЭЛАР», - сказала заместитель директора по учету, хранению и реставрации Наталья Прокопьева.

В высоком разрешении был отсканирован текстиль отдела этнографии народов Украины, Белоруссии и Молдавии. Для получения эталонных копий использовались профессиональные отечественные комплексы планетарного сканирования. Впервые использование сканирования было опробовано Российским этнографическим музеем и ЭЛАР еще в 2018 г. на примере текстиля из собрания этнографии русских.

«Этот опыт оказался очень интересным, поскольку полученное качество изображений позволяло рассмотреть мельчайшие детали орнамента, переплетения нитей. В 2021 г. мы воспользовались той же методикой, что позволяет теперь использовать изображения как в публикациях в полиграфии, в научно-исследовательских целях, так и для детального рассматривания техник ткачества и вышивки текстильных изделий», – отметила Наталья Прокопьева.

Цифровые копии экспонатов создаются для Российского этнографического музея с целью сохранения изображения предметов в базе данных музея, а также для наполнения Госкаталога Музейного фонда России и для использования в повседневной хранительской работе для поиска предметов для экспонирования.