Выручка HP рухнула сразу на треть

Выручка HP Inc. не оправдала ожиданий аналитиков и рухнула сразу на треть. Показатель составил 12,91 млрд долларов, когда эксперты прогнозировали 13,07 млрд долларов. При этом во втором полугодии HP ожидает рост продаж и уже работает над созданием новой архитектуры ПК.

Ожидания не оправдались

Компания HP Inc не достигла ожидаемых аналитиками показателей по выручке во II квартале 2023 г., что обусловлено инфляционными потерями в доходах покупателей и падением спроса на персональные компьютеры (ПК). На этом фоне акции HP Inc. в ходе расширенных торгов упали почти на 3%, пишет Reuters.

Международные ИТ-гиганты HP, Lenovo, Dell столкнулись с падением спроса на ПК вслед за пиком пандемии, когда тенденции перехода на удаленную работу привели к росту продаж ноутбуков и других портативных электронных устройств. По данным исследователей компании IDC, мировые поставки ПК сократились почти на 30% в период с января по март 2023 г. и достигла уровня ниже допандемийного периода.

На фоне падения выручки в сегменте персональных систем HP Inc. в отчетном квартале на 29%, в компании заявили, что ожидают рост продаж во втором полугодии. Тем не менее, по результатам всего 2023 г. года представители HP прогнозируют отрицательные результаты по доходам в этом сегменте.

«С точки зрения спроса, особенно со стороны некоммерческих потребителей, вторая половина года будет сильнее», — сказал генеральный директор компании Энрике Лорес в интервью агентству Reuters.

Новая архитектура ПК

Также гендиректор компании Энрике Лорес сообщил, что компания работает над созданием новой архитектуры ПК, которая будет лучше подходить для ускорения систем ИИ за счёт локальных ресурсов, без существенной зависимости от облачных сервисов. Это поспособствует снижению задержки в обработке данных и защитит персональную информацию клиентов при передаче на серверы сторонних организаций.

Выручка калифорнийского производителя ПК во II квартале 2023 г. составила 12,91 млрд долларов, когда аналитики прогнозировали 13,07 млрд долларов. Скорректированная прибыль HP достигла 80 центов за акцию по сравнению с ожидаемыми 76 центами.

Балансовая стоимость запасов на складах, как показали презентационные материалы HP Inc., продолжает снижаться, но в медленном темпе. С января по апрель 2023 г. они сократились с 7,3 до 7,2 млрд долларов, а их доля относительно выручки выросла с 12,3 до 12,8%.

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В HP Inc. ожидают, что годовая скорректированная прибыль составит от 3,30 до 3,50 долларов за акцию по сравнению с прогнозом от 3,20 до 3,60 доллара.

Отрицательный рост, как тенденция

О глобальных проблемах HP Inc. с падением выручки в сегменте ПК стало известно еще в конце лета 2022 г. Тогда компания опубликовала результаты своей деятельности в III квартале, завершившемся 31 июля 2022 г. По основной части показателей они не дотянули даже до самых скромных прогнозов аналитиков.

Одним из главных провалов HP за тот отчетный период стало падение выручки на 4,1% год к году. Она едва дотянула до 14,7 млрд долларов, хотя эксперты были уверены, что компания сможет заработать 15,6 млрд. Следствием этого стал огромный для столь крупной корпорации обвал объемов отгрузки ПК. Тогда они снизились на 20%.

В мае 2023 г. стало известно, что российское представительство HP Inc., ООО «Эйчпи инк» последний год своего активного присутствия на территории нашей страны завершила с огромным убытком. В частности, выручка организации по итогам 2022 г. уменьшилась на 64% и составила 15 млрд руб. Годом ранее этот показатель был на уровне 42,1 млрд руб. Что касается доходности бизнеса, то компания продемонстрировала чистый убыток в размере 1,74 млрд руб. В 2021 г. HP в России получила 445,7 млн руб.

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В конце ноября 2022 г. «Ведомости» сообщали о том, что американская HP Inc. в связи с уходом из России на фоне спецоперации на Украине списала 1,4 млрд руб. ($23 млн) по итогам финансового года, завершившегося 31 октября 2022 г. В отчетности корпорации указывалось, что в эту сумму были включены расходы на выходные пособия для сотрудников, аннулирование контрактов, списание товарно-материальных запасов и другие единовременные затраты.