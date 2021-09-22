Новое приложение PayPal

Глобальная платежная платформа PayPal представила свое новое персонализированное приложение для ежедневных цифровых платежей. Оно представляет собой интеллектуальный цифровой кошелек, в основе которого лежат передовые технологии искусственного интеллекта и машинного обучения от PayPal.

Помимо этого, новое приложение станет для клиентов PayPal единой точкой для отправки и получения денег от друзей и родственников, осуществления расчетов с компаниями, оплаты покупок с помощью QR-кодов.

Новое приложение состоит из следующих функциональных блоков:

персонализированная панель управления учетной записью PayPal;

вкладка с кошельком для управления платежными инструментами;

центр платежей, который позволяет осуществлять отправку и получение международных переводов;

новый чат для обмена сообщениями при выполнении переводов между пользователями.

Новое приложение PayPal представляет собой интеллектуальный цифровой кошелек, в основе которого лежат технологии искусственного интеллекта и машинного обучения от PayPal. Благодаря этому пользователи получают опыт взаимодействия с кошельком, который улучшается и адаптируется с учетом индивидуальных потребностей каждого клиента.

Панель управления (Dashboard): новая панель управления предоставляет пользователям персонализированный обзор их учетной записи PayPal и тех функций, которые доступны им уже сегодня, а также позволяет знакомиться с новыми функциями в приложении. Кроме того новая панель управления позволяет быстро выполнять необходимые действия и просматривать напоминания.

Платежный центр (Payment Hub): новый платежный центр включает в себя функции осуществления P2P платежей.

Новый Кошелек (New Wallet): новый кошелек позволяет клиентам PayPal централизованно работать с платежными инструментами, а также просматривать недавние платежи и движение средств по счету.

Представляем двусторонний обмен сообщениями в приложении PayPal

Обновленное приложение PayPal также включает в себя новую функцию для частного двустороннего обмена сообщениями. Чат позволяет пользователям обмениваться сообщениями после выполнения P2P денежных переводов непосредственно в приложении, — например, для подтверждения получения средств, чтобы поблагодарить отправителя, подтвердить сведения для выполнения транзакции или других подобных задач.

Двусторонний обмен сообщениями расширяет возможности P2P отправки и получения денег в приложении PayPal, предлагая клиентам новый способ связаться друг с другом при отправке денег друзьям или родственникам (Friends and Family), а также при транзакциях по оплате товаров или услуг (Goods and Services). Двусторонний обмен сообщениями будет доступен клиентам по всему миру в ближайшие недели.

Новое приложение PayPal доступно пользователям с 21 сентября 2021г.