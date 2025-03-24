Российских блогеров будут штрафовать за рекламу в Facebook* и Instagram*

В марте Госдума рассмотрит закон, вводящий штрафы от 2,5 до 500 тыс. руб. за размещение рекламы в запрещенных соцсетях, объемы которой не сокращаются, а растут.



Блогерам грозят новые штрафы

В конце марта Госдума рассмотрит во втором и окончательном чтении законопроект, который вводит поправку в статью 38 закона «О рекламе» («Ответственность за нарушение законодательства России о рекламе») о недопустимости рекламы на запрещенных информационных ресурсах, пишут «Известия».

Физическим лицам за размещение такой рекламы будет грозить штраф до 2,5 тыс. руб., должностным лицам — до 20 тыс. руб., юрлицам — до 500 тыс. руб.

Такое же наказание законопроект предусматривает за рекламу в соцсетях без регистрации в Роскомнадзоре.

Freepik Штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях могут составить от 2,5 до 500 тыс. руб.

Весной 2022 г. в России были заблокированы социальные сети Facebook* и Instagram*. Также по требованию Генпрокуратуры был заблокирован сервис микроблогеров Twitter. Социальная сеть для деловых контактов Linkedin заблокирована в России еще в 2016 г.

Возможные последствия

Многие российские блогеры и инфлюенсеры, которые зарабатывают на рекламе через эти платформы, столкнутся с серьезными финансовыми трудностями, считает управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Heads'made Ярослав Мешалкин.

«Для некоторых это может стать даже причиной ухода с рынка или поиска альтернативных источников дохода. Возможно, часть контент-мейкеров перейдет на российские платформы (например, VK, Rutube, «Дзен»), что может стимулировать развитие этих сервисов», — сказал эксперт изданию.

«Предусмотрительные производители контента частично перестроились еще после запрета в России западных соцсетей, новый запрет, который скорее всего примут, просто станет последним забитым гвоздем в крышку гроба тех, кто еще не успел либо так и не смог, перевести свою аудиторию на альтернативные площадки», — согласна основатель коммуникационного агентства PR Perfect Кристина Петрова.

Рекламы в запрещенных соцсетях становится больше

Популярные российские блогеры в 2024 г. в разы нарастили доходы в запрещенных социальных сетях. В частности, доход от рекламы в Instagram* вырос почти на 20% и достиг 130 млн руб.

По данным Единого реестра интернет-рекламы, траты рекламодателей в Instagram*, платформе X (бывший Twitter) и в Facebook* только за 11 месяцев 2024 г. достигли 4,7 млрд руб., причем за аналогичный период 2023 г. доходы были на уровне 581 млн руб.

Летом 2024 г. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, запрещающий рекламу в Instagram*.

Инициатива встретила критику со стороны представителей рекламной индустрии. Ассоциация экспертов в области обучения, предоставляемого посредством интернет-ресурсов, выразила обеспокоенность тем, что запрет может нанести удар по российскому малому и среднему бизнесу, активно использующему Instagram* для продвижения своих товаров и услуг. В связи с этим отраслевые эксперты предложили отсрочить введение запрета на три–пять лет, до момента снижения доли заблокированных социальных сетей на рынке рекламных услуг российского малого и среднего бизнеса до 0,5–1%.

В ноябре 2023 г. CNews писал, что каждый третий российский предприниматель продолжает использовать заблокированные в стране социальные сети для продвижения своего продукта.

*Instagram и Facebook принадлежат организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.