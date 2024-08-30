Видеоплатформа NUUM и популярные блогеры научат челябинских школьников контент-мейкингу

МТС запускает бесплатный курс по контент-мейкингу в рамках образовательного проекта «Поколение М». Обучение выстроено в формате компьютерной игры. В числе педагогов блогер и певица Настя Кош и блогер и креатор Андрей Кокошка. В финале каждый участник должен создать личный блог на видеоплатформе NUUM. Пять лучших авторов смогут посетить любое мероприятие из афиши МТС Live. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Онлайн-курс проходит в телеграмм-канале проекта «Поколение М» по 30 сентября 2024 г. Программа обучения с элементами геймификации разработана для школьников 12-18 лет и погружает участников в виртуальный дом Nuumroom, где каждую неделю открывается новая комната с обучающим контентом, мотивационными советами и домашним заданием. За полтора месяца дети узнают, как побороть страх перед созданием блога, правильно реагировать на хейт, как формировать стратегию и концепцию блога, создавать контент-план, анализировать статистику, а также монтировать видео, добавлять шрифты и титры, что такое джамп-кат и футаж.

Блогер и певица Настя Кош и блогер и креатор Андрей Кокошка поделятся лайфхаками продвижения через короткие видео и коллаборации с другими блогерами. Финальным проектом для участников станет создание собственного блога на видеоплатформе NUUM. Экспертное жюри выберет пять лучших видеопроектов, авторы которых смогут выбрать и посетить любое мероприятие из афиши МТС Live. Организаторы также оплатят для победителей и сопровождающих лиц транспортные расходы.

«Южноуральцы все чаще используют новые платформы для просмотра видео. Об этом говорят и цифры – Челябинск вошёл в десятку городов по количеству привлечённых блогеров на новую площадку – видеосервис NUUM, а вместе с этим попал в топ-15 лидеров по количеству загруженных роликов. При этом для создания востребованных блогов и их монетизации нужно создавать качественный контент. Мы решили помочь южноуральским подросткам в этом и запустили курс по контент-мейкингу. Он доступен на платформе NUUM в рамках нашего образовательного проекта «Поколение М», который всегда был востребован у наших талантливых ребят. Уверен, что и новое направление откликнется южноуральской молодежи и поможет получить практические навыки, которые обязательно пригодятся в будущем», – отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.