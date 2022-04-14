Потерявших аудиторию и доход российских блогеров переучат на рабочих и отправят работать на завод

Отечественный производитель стройматериалов «Технониколь» запустил программу обучения на производственных рабочих для российских блогеров. Они могут бесплатно выучиться и получить диплом о среднем специальном образовании, после пойти работать на завод. Программа рассчитана на блогеров, потерявших доход в связи с санкциями и блокировкой иностранных соцсетей в России.

Из тиктокеров в «тиктокари»

Российская компания «Технониколь» сообщила CNews о запуске программы переподготовки отечественных блогеров, чтобы те могли получить работу на заводе. Данная программа позволит тем, кто еще недавно зарабатывал деньги при помощи видеороликов и фотоснимков, но потерял доход из-за санкций, перепрофилироваться и внести свой вклад в развитие отечественного производства.

Как рассказали CNews представители «Технониколь», программа обучения полностью бесплатна – все расходы компания берет на себя. Они уточнили, что обучиться новым навыкам смогут блогеры с любой из популярных интернет-платформ. На момент публикации материала блогеры могли пойти учиться в строительную академию «Технониколь» и получить профессию в строительной сфере, а также им была открыта дорога в учебные центры при заводах направления «Битумные материалы». На вопрос CNews вопросом о вероятности появления в будущем новых направлений в компании ответили: У нас проработаны курсы по общестроительным тематикам, посвященные монтажу систем изоляции. Также мы предлагаем блогерам получить официально диплом по одной из рабочих специальностей: Аппаратчик на пропиточных агрегатах; Оператор узла посыпки и охлаждения; Машинист расфасовочно-упаковочной машины; Намотчик рулонов; Оператор турбосместителя / оператор по приготовлению битумно-полимерной смеси; Сливщик-разливщик; Укладчик-упаковщик; Оператор размоточно-склеивающего станка. Программа состоит из нескольких блоков: охрана труда, оборудование и технологические процессы, возможные причины неисправностей оборудования и способы их устранения, контроль качества, кодекс «Технониколь».

Технониколь – российская компания, занимающаяся производством кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. Владеет собственными заводами на территории России, Белоруссии, Великобритании, Германии, Италии, Литвы, Польши и Шотландии. Также в активе компании есть ряд научных подразделений и учебных центров. Компания основана в 1992 г. По итогам 2020 г. штат сотрудников «Технониколь» насчитывал приблизительно 6400 человек.

Особенности обучения

По окончании курса студенты, успешно прошедшие его, получат диплом, подтверждающий наличие у них среднего специального образования. Дополнительно у них появится возможность устроиться на работу на любое из предприятий «Технониколь».

В учебном центре при заводе СБЕ «Битумные материалы и гранулы» обучение занимает месяц, а семинары, вебинары по общестроительным тематикам проходят в течение нескольких часов. В целом срок обучения будет зависеть от выбранной программы. На вопрос CNews об ограничениях по количеству обучающихся студентов-блогеров представители «Технониколь» ответили: «Пока мы не сталкивались с необходимостью вводить лимиты. Обучение возможно в 19 городах, в целом мы не ставим ограничения по количеству студентов. Если они не попадут сразу, то есть возможность сделать это через месяц. При условии, что студент нам подходит, конечно же».

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Курсы включают в себя и теорию и практику, рассказали CNews в «Технониколь». После трудоустройства новички проходит стажировку в течение 14 производственных смен под присмотром наставников и только после этого получают доступ к самостоятельной работе. В качестве перспективы на будущее для более глубокой подготовки студентов будут разработаны специальные VR-тренажеры. С их помощью практические навыки студенты смогут отработать в режиме виртуальной реальности. Преподавательский состав состоит из действующих сотрудников. Технологи, специалисты по охране труда, менеджеры по персоналу, начальники ОТК, начальники производств прошли масштабное обучение по TWI и составлению СОП, методам наставничества, методикам работы с группой (тренинг для тренеров). «Таким образом, мы создали глобальную систему внутреннего тренерства, – сообщили CNews в Технониколь. – Коллектив предприятий был вовлечен в процесс создания образовательных программ, на что ушло около девяти месяцев. Для этой цели весь производственный процесс пришлось разложить на множество операций, определить необходимые знания и навыки для их выполнения, что и легло в основу образовательных программ.

К слову, вступительные экзамены блогерам сдавать не придется, что позволит им сразу приступить к изучению нюансов новой профессии. «Для блогеров мы отменили вступительный экзамен, чтобы больше талантливых ребят могли получить новую перспективную профессию», – сообщили CNews представители «Технониколь». «Для блогеров мы отменили вступительный экзамен, чтобы больше талантливых ребят могли получить новую перспективную профессию, – сообщили CNews представители «Технониколь». – По окончании обучения всех ждет итоговая аттестация. И только те, кто сдаст экзамен, который включает в себя практическую квалификационную работу и теоретические вопросы, получат свидетельство о присвоении рабочей профессии».

«В сознании молодых людей пока несовместимы рабочие специальности с высоким социальным статусом, высоким заработком и успешной карьеров. Наша компания много лет разрушает этот стереотип, – сообщил CNews Сергей Колесников, совладелец и управляющий партнер «Технониколь». – Мы вкладываемся в то, чтобы сотрудники работали в хороших условиях, получали конкурентную зарплату, развивались профессионально и могли строить карьеру. К сожалению, цифровая экономика, о которой сейчас много говорят, не накормит, не оденет и не обогреет восемь млрд человек. Будущее – за реальным производственным сектором».

Бесплатно или нет?

На вопрос CNews, какие обязательства берет на себя блогер, и нужно ему нужно будет работать по выданному направлению, если обучение бесплатное, в компании ответили, что все будет зависеть от того, какой формат обучения блогер выберет. «У нас есть бесплатные курсы по строительству, семинары и вебинары. Они проходят в Учебных центрах “Технониколь”, а также в онлайн-формате. По итогам таких обучений слушатели сдают аттестационный экзамен и в случае успешной сдачи получают сертификат от компании. Этот документ подтверждает, что слушатель прошел обучение по указанной теме. Такой документ можно предъявить работодателю или заказчику. Можно зарегистрироваться в качестве подрядчика на нашей платформе Roof и учствовать в тендерах», – сказали CNews в компании.

«Есть и другой формат обучения, он подразумевает получение рабочей профессии в Учебных центрах, официально лицензированных на ведение образовательной деятельности, – рассказали CNews в «Технониколь». – Студенты во время обучения получают стипендию в размере одного регионального МРОТ. Заканчивается обучение аттестацией. Если слушатель решает после получения диплома не устраиваться на завод, он возвращает только стипендию.

Для чего это нужно

С конца февраля 2022 г. Россия находится под рекордным количеством международных санкций, охватывающих десятки сфер деятельности. Иностранные ИТ-компании, в особенности американские, стали весьма враждебно относиться к россиянам, а компания Meta (в прошлом Facebook, признана в России экстремистской организацией) даже разрешила желать им смерти.

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Следствием этого стал запрет на использование в России соцсетей Facebook и Instagram. Последняя пользовалась особым спросом у блогеров, так как позволяла им зарабатывать деньги за счет рекламы различных брендов.

Мечты многих пользователей отправить всех блогеров на завод начинают сбываться

Не менее популярен в России и американский видеосервис YouTube. На этой площадке блогеры зарабатывали за счет штатной монетизации (YouTube вставлял в ролики рекламу и платил авторам за просмотры). Сейчас эта опция для россиян отключена – холдинг Alphabet, владеющий Google и YouTube решил таким образом поддержать антироссийские санкции.

На YouTube еще осталась интегрированная реклама – ее делают сами блогеры по заказы спонсоров. Однако сама площадка находится на грани блокировки на территории России, что тоже ударит по карману контентмейкеров.

Китайский сервис коротких видеороликов TikTok, где тоже есть свой механизм монетизации, еще в марте 2022 г. запретил россиянам публиковать новые ролики. Даже площадка Twitch, принадлежащая Amazon и популярная, в основном, среди геймеров, тоже отключила монетизацию россиянам.

В сумме это привело к катастрофическому падению доходов всех, кто зарабатывал на перечисленных площадках. По данным «Известий», всего лишь за месяц они просели на 30-80% в зависимости от конкретного блогера и используемых им сервисов.

Полноценной замены пока нет

У большинства иностранных площадок есть отечественные аналоги. YouTube в России может заменить RuTube, в апреле 2021 г. получивший совершенно новый дизайн. Также часть блогеров стали выкладывать свои ролики в «Яндекс.Дзен», в котором такая возможность присутствует с весны 2021 г.

Пользователи Facebook могут перейти в «Вконтакте», и здесь же есть альтернатива TikTok под названием «Клипы». CNews писал, что в России даже стали появляться отечественные аналоги Instagram.

Многие площадки даже предлагают свои механизмы монетизации, но они, зачастую, тоже завязаны на количество просмотров. И в этом заключается суть проблемы – пользователи, привыкшие смотреть контент блогера, к примеру, на том же YouTube, в большинстве своем не пожелали переходить вместе с ним на новую площадку. Соглашается на это, по информации «Известий», как правило, не более 10% аудитории.

Следствием этого становится стремительное падение просмотров и, как итог, минимальный доход.