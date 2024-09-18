Разделы

Интернет Веб-сервисы Интернет-реклама
|

Средний заработок блогеров по программе «Единый оффер» составит более 125 тысяч рублей

Видеоплатформа NUUM подвела итоги первых двух недель работы программы «Единый оффер», которая позволяет блогерам вернуть доходы, аналогичные монетизации на YouTube в 2021 г. Об этом CNews сообщили представители NUUM.

Программа вызвала большой интерес среди авторов контента: за первые две недели 255 блогеров подали заявки на участие. После прохождения проверок доходов и качества показателей вовлеченности, 43 блогера были одобрены и подключены к программе. Совокупная аудитория этих участников превышает 18 млн подписчиков. В среднем, количество подписчиков среди подавших заявки варьируется от 500 тыс. до одного млн.

Наиболее популярными категориями контента среди участников программы стали: игры, развлечения, лайфстайл и образование.

Средний ежемесячный доход блогеров, подключившихся к «Единому офферу», составит более 125 тыс. руб. Этот доход рассчитан на основании регулярных публикаций и выполнения условий программы, включая кросспостинг и эксклюзивный контент для платформы NUUM.

«Мы очень рады, что «Единый оффер» оказался востребованным среди блогеров. Программа помогает не только вернуть прежние доходы, но и предоставляет новые возможности для их роста и стабильности», — сказала генеральный директор NUUM Наталья Братчикова.

«Единый оффер» – это предложение для блогеров, которое в зависимости от количества подписчиков, просмотров и регулярности выпуска контента, рассчитывает заработок креатора через партнерскую программу NUUM. Авторы смогут получать от 10 до 200 тыс. руб. за одно видео, что повысит их мотивацию к созданию качественного контента.

Компания NUUM планирует продолжать развивать программу и расширять возможности монетизации для авторов контента, привлекая все больше участников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore

На российском рынке SEO-оптимизации появился новый игрок

Российский хостинг-провайдер предлагает отметить День программиста в стиле 80-х

Instagram* прослушивает через микрофон всех пользователей

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате

Российских программистов лишили возможности рекламировать свои приложения для Mac и iPhone

Конференции

Цифровые HR технологии 2024

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16S AMD: заметный игрок в доступном сегменте

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Как шум от гаджетов разрушает психику

Показать еще

Наука

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/