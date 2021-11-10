Выручка Check Point увеличилась на 5% до $534 млн по итогам III квартала 2021 года

Check Point Software Technologies, поставщик решений в области кибербезопасности, объявила финансовые результаты за III квартал, который закончился 30 сентября 2021 г.

Общая выручка: $534 млн –– это на 5% больше по сравнению с прошлым годом.

Доходы от подписочной модели: $190 млн, увеличение на 13% год к году.

Отложенные доходы: $1,456 млрд, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Операционный доход по GAAP: $225 млн –– 42% от выручки.

Операционный доход без учета GAAP: $261 млн –– 49% от выручки

GAAP EPS: $1,4, уменьшение на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

EPS без учета GAAP: $1,65, увеличение на 1% год к году.

Чистая прибыль по GAAP: $187 млн $201 млн в III квартале 2020 г.

Чистая прибыль без учета GAAP: $220 млн $231 млн в III квартале 2020 г.

«Результаты III квартала были стабильными и отразили высокое качество работы специалистов Check Point Software Technologies. Выручка оказалась на уровне верхнего предела наших прогнозов, а прибыль на акцию без учета GAAP превысила прогнозы. Доходы от подписочной модели увеличились на 13% –– благодаря трехзначному росту в рамках продаж платформы Infinity и двузначному –– в сегментах CloudGuard и Harmony, –– сказал Гил Швед, основатель и генеральный директор Check Point Software Technologies. –– В связи с приобретением Avanan, самой быстрорастущей компании по обеспечению безопасности электронной почты и совместной работы в облаке, мы еще больше расширили платформу Infinity –– чтобы усилить борьбу с наиболее уязвимым вектором атаки –– когда вредоносное ПО доставляется через электронную почту».

В течение III квартала 2021 г. компания выкупила около 2,64 млн акций на общую сумму около $325 млн. В течение квартала компания объявила о расширении программы выкупа акций на 2 млрд, с разрешением на выкуп акций на сумму до 325 млн каждый квартал.

В III квартале компания приобрела Avanan, мирового лидера в области облачной безопасности электронной почты, за $234 млн денежными средствами. Денежный поток от операций составил $251 млн против $248 млн в III квартале 2020 г. Денежный поток от операций в III квартале 2021 г. включал в себя $14 млн, связанных с приобретением Avanan.

Это приобретение расширит семейство Check Point Harmony, которое обеспечивает безопасность удаленных сотрудников, и расширит линейку продуктов Check Point Harmony Email&Office. Решения Avanan будут интегрированы в архитектуру Check Point Infinity –– для предоставления клиентам самого надежного в мире решения по защите электронной почты.

Благодаря запатентованной технологии, разработанной и созданной для облачных сред электронной почты, это будет единственное унифицированное решение на рынке для защиты удаленных сотрудников от вредоносных файлов, URL и фишинга в почте, в сервисах для совместной работы, сети и устройствах.