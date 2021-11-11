Разделы

Безопасность Бизнес
|

Check Point Software Technologies названа лидером «магического квадранта» Gartner

Check Point Software Technologies, поставщик решений в области кибербезопасности, в 22 раз вошла в число лидеров «магического квадранта» Gartner в сегменте Enterprise Network Firewall (корпоративные межсетевые экраны). Check Point Software — единственная компания, которая 22 раза была признана лидером в сегменте.

«Угрозы безопасности стали более изощренными, и от Check Point Software требуется постоянное улучшение анализа угроз, автоматизации управления политиками, а также внедрение инноваций в архитектуру безопасности, таких как Maestro Hyperscale. Признание лидером в 22 раз в сегменте межсетевых экранов подтверждает наше видение обеспечения лучшей в своем классе безопасности для динамично меняющихся сред, — сказал Итай Гринберг, вице-президент по управлению продуктами Check Point. — Это событие укрепляет наши позиции в качестве лидера в предоставлении гибридной архитектуры безопасности для центров обработки данных, которая позволяет предприятиям масштабировать предотвращение угроз по запросу как в локальной, так и в облачной среде — с помощью единой системы управления».

Infinity от Check Point Software — консолидированная архитектура безопасности, которая охватывает сети, облака, удаленные рабочие места, мобильные и устройства интернет вещей, обеспечивая предотвращение как известных, так и неизвестных киберугроз. В основе возможностей Check Point по предотвращению угроз лежит Threatcloud — сеть сбора данных об угрозах. По заявлению Gartner, «Check Point — это пример инновационного поставщика, который использует различные методы искусственного интеллекта, такие как машинное обучение, глубокое обучение и NLP. Check Point достигает отличных результатов в том, что касается объединения сразу нескольких методов работы искусственного интеллекта и их применения к защите от фишинга, что особенно сложно предотвратить».

Check Point Software снова определен в лидеры благодаря нескольким факторам: усовершенствованная архитектура безопасности и инновационная дорожная карта. Решение безопасности Maestro Hyperscale от Check Point обеспечивает быстрое облачное масштабирование локальных шлюзов безопасности, интеллектуальную организацию существующих ресурсов и обеспечение резервирования, а также автономное предотвращение угроз, предлагающее администраторам настраиваемые политики и параметры безопасности, в основе которых лежит постоянная оптимизация; полный портфель решений для обеспечения безопасности развивающихся ИТ-сред: Check Point Software придерживается четкой стратегии безопасности с продуктами, которые обеспечивают потребности в защите локальных, гибридных сред и IaaS. Такая комплексная архитектура безопасности оперативно управляет всей ИТ-инфраструктурой: Quantum предназначается для локальных сетей, Check Point CloudGuard — для общедоступных облаков (Azure, AWS, GCP и др.), а Harmony Connect и решение Check Point Secure Access Service Edge (SASE) — для защиты удаленных работников; высокая удовлетворенность клиентов: Check Point обеспечивает безопасность более 100 тыс. организаций в более чем 80 странах мира, в том числе 90% из глобального списка Fortune 500.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростелеком» заплатил 4,5 миллиарда своим партнерам по госинформатизации

Gett выходит на NASDAQ и будет стоить $1 млрд

Лучшие ИТ-проекты и технологии 2021 г. получили награды CNews AWARDS

После нескольких лет охоты на майнеров власти захотели легализовать добычу криптовалют

Лидера российского рынка ВКС поймали на махинациях при многомиллионных закупках Госдумы, Росгвардии, Минздрава

Сколько стоит взломать почту «Яндекса», Mail.ru и Gmail. Раскрыт прайс-лист известных хакеров

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши

Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать

Показать еще

Наука

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021