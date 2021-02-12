Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за 2020 год

Check Point Software Technologies Ltd. объявила финансовые результаты за 2020 год. Общая выручка компании составили 2,065 миллиона долларов –– на 4% больше по сравнению с прошлым годом. GAAP EPS: $ 5,96, увеличение на 10% в годовом исчислении. EPS без учета GAAP: $ 6,78, увеличение на 11% по сравнению с прошлым годом.

«Мы добились хороших результатов, как в четвертом квартале 2020, так и за весь год. В последнем квартале наша компания развивалась во всех направлениях, включая безопасность облаков, сетей и удаленного доступа, при этом доход от подписок вырос на 10%, а EPS без учета GAAP — на 11% по сравнению с прошлым годом. Эти показатели отражают нашу приверженность выработанной стратегии, а также необходимость обеспечивать кибербезопасность в эти непростые времена, — рассказывает Гил Швед, основатель и генеральный директор Check Point Software Technologies. — Пандемия привела к появлению новой нормальности — гибридной рабочей среды, и значительно ускорила цифровую трансформацию, в результате чего компании всех уровней столкнулись с трудностями в обеспечении безопасности. Платформа безопасности Infinity позволяет предотвращать кибератаки пятого поколения по всем основным направлениям. Сейчас как никогда важно защищать киберпространство, и я благодарю наших клиентов, партнеров и сотрудников за их вклад в наше общее дело».

Основные финансовые показатели за 2020 год. Общая выручка: 2 065 миллиона долларов по сравнению с 1 995 миллионами долларов в 2019, что на 4% больше, чем в прошлом году. Операционный доход по GAAP: 904 миллиона долларов по сравнению с 882 миллионами долларов в 2019, что составляет 44% выручки в 2020 и 2019 годах. Операционный доход без учета GAAP: 1 035 миллиона долларов по сравнению с 1 003 миллионами долларов в 2019, что составляет 50% выручки в 2020 и 2019 годах.

GAAP Налог на прибыль: 124 миллиона долларов США против 137 миллионов долларов США в 2019 году. Чистая прибыль по GAAP: 847 миллионов долларов против 826 миллионов долларов в 2019. Чистая прибыль без учета GAAP: 963 миллиона долларов против 933 миллионов долларов в 2019 году.

Прибыль по GAAP на разводненную акцию: 5,96 долларов США по сравнению с 5,43 долларами США в 2019 году –– это значение увеличилось по сравнению с прошлым годом на 10%. Прибыль без учета GAAP на разводненную акцию: 6,78 долларов США по сравнению с 6,13 долларами США в 2019 году –– этот показатель на 11% больше по сравнению с прошлым годом.

Денежный поток от операций составил 1 152 миллиона долларов США по сравнению с 1 102 миллионами долларов США в 2019 году. Программа выкупа акций: в течение 2020 года компания выкупила около 11,4 миллиона акций на общую сумму около 1 298 миллионов долларов США

В апреле компания объявила о преобразовании шлюзов безопасности устройств в новые шлюзы безопасности Check Point Quantum Security Gateways, которые обеспечат высочайший уровень безопасности. Новая линейка из 15 моделей шлюзов расширяет архитектуру Infinity от филиала до центра обработки данных. Все готовые модели Quantum обеспечивают высочайший уровень предотвращения угроз с помощью Sandblast Zero-day Protection и предоставляют более 60 услуг. С момента запуска и в течение 2020 года наблюдался высокий уровень перехода на новую модель Quantum –– более 90%.

Вспышка COVID-19 потребовала от организаций ускорить переход в облако, что сделало их уязвимыми для таких типов атак. Check Point расширила платформу безопасности CloudGuard, чтобы обеспечить единую платформу безопасности для облачных активов и рабочих нагрузок с возможностью автоматизации безопасности, предотвращения угроз и управления в мультиоблачной среде.

Еще одним последствием пандемии стал всплеск кибератак на IoT-сети на производственных и коммунальных предприятиях и в других критически важных средах. Было представлено новое решение Check Point IoT Protect, предназначенное для защиты устройств и сетей интернета вещей от самых передовых кибератак. Решение предоставляет возможности предотвращения угроз и управления безопасностью для блокирования кибератак как на уровне IoT-сети, так и на уровне устройств, используя анализ угроз и инновационные сервисы безопасности для подключенных устройств.

Команды Центра управления безопасностью (SOC) изо всех сил пытаются выявлять и предотвращать вредоносную активность в своих сложных сетевых объектах. Мы запустили Infinity SOC, чтобы помочь службам безопасности справиться с ежедневным потоком предупреждений, выявить слепые зоны сети и уменьшить их количество, а также быстрее и точнее предотвращать атаки. Кибер-аналитики Check Point каждый день используют Check Point Infinity SOC, чтобы выявлять и расследовать самые опасные и изощренные кибератаки по всему миру.

В 2020 году запущен Unified Security Management as a Cloud Service, который позволяет значительно сократить время операций по обеспечению безопасности. Это предоставило клиентам Check Point самый быстрый путь к развертыванию унифицированного управления безопасностью Check Point во всей сетевой структуре с помощью веб-браузера без необходимости постоянного обслуживания или обновлений вручную.

В октябре представлена последняя версия платформы кибербезопасности R81, которая обеспечивает автономное предотвращение угроз на территориально-распределенных предприятиях, позволяя ИТ-персоналу управлять сетевыми средами. На основе новой платформы кибербезопасности R81 и сети SandBlast компания Check Point представила Infinity Threat Prevention. Это решение призвано сократить административные издержки и повысить уровень безопасности организации за счет автоматического поддержания защиты сети без необходимости обслуживания. С помощью R81 ИБ-специалисты могут быстро реагировать на меняющиеся потребности в сфере безопасности, поскольку время ее установки сократилось на 90%. Кроме того, платформа позволяет улучшить производительность и оборудование, а также обеспечивает безопасность зашифрованного сетевого трафика (SSL).