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Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за первый квартал 2021 года

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

Check Point Software Technologies Ltd. объявила финансовые результаты за первый квартал –– он закончился 31 марта 2021 года. Общая выручка: 508 миллионов долларов США –– это на 4% больше по сравнению с прошлым годом. Отложенные доходы: 1 458 миллионов долларов США, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционный доход по GAAP: 215 миллионов долларов –– 42% выручки. Операционный доход без учета GAAP: 246 миллионов долларов США –– 49% выручки. GAAP EPS: $1.33, увеличение на 8% в годовом исчислении. EPS без учета GAAP: $1.54, увеличение на 9% по сравнению с прошлым годом.

«Мы довольны финансовыми результатами за первый квартал 2021 года. Выручка и прибыль на акцию без учета GAAP были близки к верхним показателям нашего прогноза, а решение CloudGuard поддержало этот успех хорошим двузначным ростом, –– комментирует Гил Швед, основатель и генеральный директор Check Point Software Technologies. –– Ландшафт киберугроз выходит на новый уровень, и теперь для предотвращения следующей киберпандемии необходима целостная архитектура безопасности. Так, наша архитектура Infinity удовлетворяет всем потребностям в безопасности и консолидирует защиту конечных пользователей, сетей и облаков –– для предотвращения кибератак пятого поколения». Операционный доход по GAAP: 215 миллионов долларов против 201 миллиона долларов в первом квартале 2020 года –– 42% и 41% выручки соответственно. Операционный доход без учета GAAP: 246 миллионов долларов США в сравнении с 231 миллионом долларов США в аналогичном квартале прошлого года –– 49% и 48% выручки соответственно. Чистая прибыль по GAAP: 183 миллиона долларов против 179 миллионов долларов в первом квартале 2020 года. Чистая прибыль без учета GAAP: 211 миллионов долларов против 206 миллионов долларов в первом квартале 2020 года. Прибыль по GAAP на разводненную акцию: 1.33 долларов США по сравнению с 1.23 долларов США в первом квартале 2020 года –– это значение увеличилось по сравнению с прошлым годом на 8%. Прибыль без учета GAAP на разводненную акцию: 1.54 долларов США по сравнению с 1.42 долларов США в первом квартале 2020 года –– этот показатель на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на 31 марта 2021 года доходы будущих периодов составляли 1 458 миллионов долларов США против 1 349 миллионов долларов США по состоянию на 31 марта 2020 года, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. Остатки денежных средств, рыночные ценные бумаги и краткосрочные депозиты: 4 063 миллиона долларов США по состоянию на 31 марта 2021 г. по сравнению с 4 000 миллионов долларов США по состоянию на 31 декабря 2020 г. Денежный поток от операций составил 375 миллионов долларов США простив 359 миллионов долларов США в первом квартале 2020 года. Программа выкупа акций: в течение первого квартала 2021 года компания выкупила около 2,7 миллионов акций на общую сумму около 325 миллионов долларов США.

В 2021 платформа Infinity усилена следующими решениями: Check Point Harmony для безопасности пользователей, Check Point Quantum для защиты сети и Check Point CloudGuard для облачной безопасности.

Check Point расширила возможности своей унифицированной платформы CloudGuard Cloud Native Security с запуском Check Point CloudGuard Application Security (AppSec) –– полностью автоматизированного веб-приложения и решения для защиты API, которое позволяет организациям защищать свои облачные приложения от известных атак и атак нулевого дня. Check Point CloudGuard AppSec, будучи частью возможностей Check Point CloudGuard Workload Protection, устраняет необходимость в ручной настройке и снижает частоту ложных срабатываний, связанных с устаревшими межсетевыми экранами веб-приложений. Таких результатов удалось достичь за счет использования контекстного ИИ для предотвращения атак на облачные приложения –– теперь организации могут в полной мере использовать скорость и гибкость облака.

Check Point Harmony: обеспечение безопасности в новой среде. Концепция «работы из любого места» стала одним из основных приоритетов компаний –– 81% из них перешли на массовую удаленную работу, а 74% планируют остаться в таком формате и в будущем. Чтобы адаптироваться под новую реальность, мы запустили Check Point Harmony –– первое унифицированное решение, обеспечивающее безопасное подключение к любому ресурсу в любом месте, а также полную защиту конечных точек. Check Point Harmony предназначено для защиты корпоративных устройств и устройств BYOD, а также интернет-соединений от известных атак и атак нулевого дня, обеспечивая при этом доступ с нулевым доверием к бизнес-приложениям в рамках единого простого в управлении решения. В качестве основного компонента пакета Check Point Harmony мы представили Check Point Harmony Browse –– решение для веб-безопасности, предназначенное для защиты от вредоносных программ нулевого дня, фишинга и кражи учетных данных непосредственно из браузера. Check Point Harmony Browse позволяет работникам безопасно просматривать веб-страницы независимо от того, где они находятся. Решение защищает организации и их сотрудников от веб-угроз, проверяя 100% SSL-трафика с помощью инновационного наноагента, развернутого вместе с браузером.

Check Point Quantum: в течение квартала мы усилили семейство сетевых систем безопасности, расширив линейку шлюзов для поддержки малых и средних предприятий (SMB). В феврале мы объявили о выпуске полной серии шлюзов безопасности Check Point Quantum Spark для малого и среднего бизнеса. Ассортимент из шести шлюзов устанавливает новые стандарты защиты от самых современных кибератак –– с высокой производительностью предотвращения угроз (2 ГБ), простотой развертывания (автоматическая настройка менее чем за 60 секунд) и интуитивно понятным управлением.

Представлены четыре новые модели устройств управления безопасностью Smart-1 (Quantum Smart-1 6000-L для крупных предприятий, 6000-XL для центров обработки данных, Quantum 600-S и 600-M для малых и средних предприятий). Они дают администраторам безопасности возможность масштабировать количество управляемых шлюзов по запросу, что позволяет удвоить пропускную способность всего за пять минут. Новое управление обеспечивает полную видимость угроз и большую отказоустойчивость системы, что помогает справиться с ростом сети и увеличением количества обрабатываемых событий по всей инфраструктуре организации.

Для поддержки трансформации ЦОДов и обеспечения эластичности на уровне облака для локальной сетевой безопасности все шлюзы безопасности Check Point Quantum поддерживают гипермасштабирование с помощью решения Check Point Maestro Hyperscale Network. Мы объявили о выпуске нового высокопроизводительного оркестратора Check Point –– MHO-175, который обеспечивает пропускную способность в 3,2 Тбит/с. Maestro позволяет согласовать пропускную способность и производительность шлюзов Check Point Quantum за считанные минуты, предоставляя компаниям гибкость и огромную пропускную способность в режиме предотвращения угроз.

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