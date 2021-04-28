Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за первый квартал 2021 года

Check Point Software Technologies Ltd. объявила финансовые результаты за первый квартал –– он закончился 31 марта 2021 года. Общая выручка: 508 миллионов долларов США –– это на 4% больше по сравнению с прошлым годом. Отложенные доходы: 1 458 миллионов долларов США, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционный доход по GAAP: 215 миллионов долларов –– 42% выручки. Операционный доход без учета GAAP: 246 миллионов долларов США –– 49% выручки. GAAP EPS: $1.33, увеличение на 8% в годовом исчислении. EPS без учета GAAP: $1.54, увеличение на 9% по сравнению с прошлым годом.

«Мы довольны финансовыми результатами за первый квартал 2021 года. Выручка и прибыль на акцию без учета GAAP были близки к верхним показателям нашего прогноза, а решение CloudGuard поддержало этот успех хорошим двузначным ростом, –– комментирует Гил Швед, основатель и генеральный директор Check Point Software Technologies. –– Ландшафт киберугроз выходит на новый уровень, и теперь для предотвращения следующей киберпандемии необходима целостная архитектура безопасности. Так, наша архитектура Infinity удовлетворяет всем потребностям в безопасности и консолидирует защиту конечных пользователей, сетей и облаков –– для предотвращения кибератак пятого поколения». Операционный доход по GAAP: 215 миллионов долларов против 201 миллиона долларов в первом квартале 2020 года –– 42% и 41% выручки соответственно. Операционный доход без учета GAAP: 246 миллионов долларов США в сравнении с 231 миллионом долларов США в аналогичном квартале прошлого года –– 49% и 48% выручки соответственно. Чистая прибыль по GAAP: 183 миллиона долларов против 179 миллионов долларов в первом квартале 2020 года. Чистая прибыль без учета GAAP: 211 миллионов долларов против 206 миллионов долларов в первом квартале 2020 года. Прибыль по GAAP на разводненную акцию: 1.33 долларов США по сравнению с 1.23 долларов США в первом квартале 2020 года –– это значение увеличилось по сравнению с прошлым годом на 8%. Прибыль без учета GAAP на разводненную акцию: 1.54 долларов США по сравнению с 1.42 долларов США в первом квартале 2020 года –– этот показатель на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на 31 марта 2021 года доходы будущих периодов составляли 1 458 миллионов долларов США против 1 349 миллионов долларов США по состоянию на 31 марта 2020 года, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. Остатки денежных средств, рыночные ценные бумаги и краткосрочные депозиты: 4 063 миллиона долларов США по состоянию на 31 марта 2021 г. по сравнению с 4 000 миллионов долларов США по состоянию на 31 декабря 2020 г. Денежный поток от операций составил 375 миллионов долларов США простив 359 миллионов долларов США в первом квартале 2020 года. Программа выкупа акций: в течение первого квартала 2021 года компания выкупила около 2,7 миллионов акций на общую сумму около 325 миллионов долларов США.

В 2021 платформа Infinity усилена следующими решениями: Check Point Harmony для безопасности пользователей, Check Point Quantum для защиты сети и Check Point CloudGuard для облачной безопасности.

Check Point расширила возможности своей унифицированной платформы CloudGuard Cloud Native Security с запуском Check Point CloudGuard Application Security (AppSec) –– полностью автоматизированного веб-приложения и решения для защиты API, которое позволяет организациям защищать свои облачные приложения от известных атак и атак нулевого дня. Check Point CloudGuard AppSec, будучи частью возможностей Check Point CloudGuard Workload Protection, устраняет необходимость в ручной настройке и снижает частоту ложных срабатываний, связанных с устаревшими межсетевыми экранами веб-приложений. Таких результатов удалось достичь за счет использования контекстного ИИ для предотвращения атак на облачные приложения –– теперь организации могут в полной мере использовать скорость и гибкость облака.

Check Point Harmony: обеспечение безопасности в новой среде. Концепция «работы из любого места» стала одним из основных приоритетов компаний –– 81% из них перешли на массовую удаленную работу, а 74% планируют остаться в таком формате и в будущем. Чтобы адаптироваться под новую реальность, мы запустили Check Point Harmony –– первое унифицированное решение, обеспечивающее безопасное подключение к любому ресурсу в любом месте, а также полную защиту конечных точек. Check Point Harmony предназначено для защиты корпоративных устройств и устройств BYOD, а также интернет-соединений от известных атак и атак нулевого дня, обеспечивая при этом доступ с нулевым доверием к бизнес-приложениям в рамках единого простого в управлении решения. В качестве основного компонента пакета Check Point Harmony мы представили Check Point Harmony Browse –– решение для веб-безопасности, предназначенное для защиты от вредоносных программ нулевого дня, фишинга и кражи учетных данных непосредственно из браузера. Check Point Harmony Browse позволяет работникам безопасно просматривать веб-страницы независимо от того, где они находятся. Решение защищает организации и их сотрудников от веб-угроз, проверяя 100% SSL-трафика с помощью инновационного наноагента, развернутого вместе с браузером.

Check Point Quantum: в течение квартала мы усилили семейство сетевых систем безопасности, расширив линейку шлюзов для поддержки малых и средних предприятий (SMB). В феврале мы объявили о выпуске полной серии шлюзов безопасности Check Point Quantum Spark для малого и среднего бизнеса. Ассортимент из шести шлюзов устанавливает новые стандарты защиты от самых современных кибератак –– с высокой производительностью предотвращения угроз (2 ГБ), простотой развертывания (автоматическая настройка менее чем за 60 секунд) и интуитивно понятным управлением.

Представлены четыре новые модели устройств управления безопасностью Smart-1 (Quantum Smart-1 6000-L для крупных предприятий, 6000-XL для центров обработки данных, Quantum 600-S и 600-M для малых и средних предприятий). Они дают администраторам безопасности возможность масштабировать количество управляемых шлюзов по запросу, что позволяет удвоить пропускную способность всего за пять минут. Новое управление обеспечивает полную видимость угроз и большую отказоустойчивость системы, что помогает справиться с ростом сети и увеличением количества обрабатываемых событий по всей инфраструктуре организации.

Для поддержки трансформации ЦОДов и обеспечения эластичности на уровне облака для локальной сетевой безопасности все шлюзы безопасности Check Point Quantum поддерживают гипермасштабирование с помощью решения Check Point Maestro Hyperscale Network. Мы объявили о выпуске нового высокопроизводительного оркестратора Check Point –– MHO-175, который обеспечивает пропускную способность в 3,2 Тбит/с. Maestro позволяет согласовать пропускную способность и производительность шлюзов Check Point Quantum за считанные минуты, предоставляя компаниям гибкость и огромную пропускную способность в режиме предотвращения угроз.