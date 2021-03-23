Спецпроекты

Check Point: отчаявшиеся соискатели обращаются к киберпреступникам за работой

Безопасность Пользователю
, Текст: Владимир Бахур

Команда исследователей Check Point Research, подразделения Check Point Software Technologies Ltd., обнаружила рост объявлений о поиске работы в даркнете и на хакерских форумах. Даркнет — часть Интернета, которая не видна поисковым системам и дает доступ через анонимные браузеры. Здесь хакеры покупают украденные данные банковских карт, лекарства, кибероружие и программное обеспечение для взлома чужих устройств.

Обычно хакеры сами размещают свои «вакансии» в даркнете и на специализированных форумах, но с начала 2021 год исследователи Check Point Research зафиксировали противоположную тенденцию — соискатели сами размещают объявления о том, что готовы работать на кибермошенников. По наблюдениям Check Point Research, за последний квартал появляется от 10 до 16 новых сообщений на хакерских форумах ежемесячно. Учитывая, что раньше такие объявления были большой редкостью, это внушительное число. Исследователи связывают ситуацию с отчаянием людей, которые не могут найти работу и испытывают финансовые сложности из-за пандемии.

«До этого года мы крайне редко видели сообщения от людей, которые готовы на нелегальную работу и, более того, сами ищут ее в даркнете –– рассказывает Одед Вануну, глава Check Point Software Technologies по исследованию уязвимостей продуктов. –– Мы были встревожены и поражены. Люди, сами предлагающие свои услуги киберпреступникам, подвергают большой опасности всех нас. Поэтому мы выбрали несколько хакерских форумов и мониторили их последние несколько месяцев. Мы отметили, что количество сообщений от соискателей на этих форумах постоянно росло. Мы подозреваем, что на других хакерских форумах в даркнете та же ситуация. На наш взгляд, даркнет должен быть последним местом, где люди могут искать работу. Эта тенденция показывает тяжелую финансовую ситуацию, в которой многие оказались после пандемии. Такой «крик о помощи» должен стать сигналом для всех, кто хочет минимизировать незаконную преступную деятельность».

«Это действительно может стать проблемой для всех, –– соглашается Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ. –– Коллеги фиксировали случаи таких предложений по всему миру, а значит, и людям, и организациям нужно быть очень внимательными и еще больше заботиться о своей безопасности в сети».



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