Разработчики Linux спасают мир от дефицита и безумных цен видеокарт. Они массово «оживляют» древние ускорители, чтобы не покупать новые

Разработчики ядра Linux начали улучшать драйвера для старых видеокарт, чтобы они работали в современных версиях Linux. Делают они это при помощи вайб-кодинга, то есть код за них пишет нейросеть. Такие драйверы позволяют пользоваться видеокартами многолетней давности и не тратить деньги на новые, которые стоят дорого и в дефиците как раз из-за нейросетей.

Помощь, откуда не ждали

Участники сообщества Linux начали возвращать к жизни старые видеокарты, вышедшие 15 лет назад и больше. Как пишет Tom’s Hardware, реализуют они это при помощи новых драйверов для этих видеокарт, которые гарантированно будут работать на дистрибутивах Linux со свежими версиями ядра.

Делают они это в эпоху высоких цен на современные видеокарты, а также их дефицита. Любые видеоускорители, в том числе и потребительского уровня, очень нужны динамично развивающейся индустрии искусственного интеллекта, и потому дискретных карт, равно как и планок ОЗУ вместе с SSD-накопителями и процессорами, в свободной рознице не так уж много.

Это ведет к росту цен, и многие пользователи вынуждены мириться с тем, что внутри их ПК трудятся видеокарты старше 10 лет. Для них и ведется разработка новых драйверов под старые ускорители графики.

Превратить врага в друга и помощника

Tom’s Hardware подчеркивает, что для написания драйверов разработчики Linux используют ту же технологию, которая отнимает у потребителей большинство комплектующих и вынуждает их покупать остатки втридорога. Речь об искусственном интеллекте.

RealToughCandy.com / Pexels Linux дарует 20-летним видеокартам новую жизнь

Иными словами, разработчики вовсю эксплуатируют вайб-кодинг. Они ставят нейросетям задачу на естественном языке, а те генерируют им нужный программный код.

Подобная практика почти повсеместна. Она распространена настолько, что добралась и до российских компаний. Вот только многим программистам она доставляет одни лишь неприятности – к примеру, в США зафиксированы случаи увольнения разработчиков ПО и замены их на искусственный интеллект.

Первый пошел

По информации портала Phoronix, программисты используют, в числе прочего, помощника программиста Microsoft Copilot в составе сервиса GitHub. Они применяют его для поиска и удаления мусора из кода.

В результате к началу июня 2026 г. у них получился драйвер R600 Gallium3D под Linux для видеокарт AMD Radeon HD 2000, которые вышли 19 лет назад, в 2007 г. Этот же драйвер можно использовать и для более современных видеоускорителей AMD, вплоть до HD 6000 образца 2010 г.

Работа над этим драйверов вовсю кипит. Количество коммитов (запросов на внесение изменений) исчисляется десятками – один только программист Герт Воллни (Gert Wollny) подготовил почти 60 коммитов. Все они были направлены на оптимизацию кода компилятора шейдеров в драйвере.

Процесс рефакторинга проводился с помощью Copilot, при этом в каждом коммите указывалось, что Copilot использовался в автоматическом режиме для сборки кода.

Будущее предопределено

По мнению экспертов Tom’s Hardware, в будущем метод написания драйверов под Linux для устаревших устройств при помощи нейросетей станет основным инструментом программистов. Они связывают это с тем, что мир все чаще использует ИИ вместо программистов-людей для написания подавляющего большинства кода, создаваемого сегодня.

Также они аргументируют это тем, что сообществе Linux часто есть лишь несколько человек, занимающихся обновлением драйверов для старых устройств. А иногда эту работу и вовсе выполняет всего один разработчик.

Торвальдс против?

К моменту выхода материала не было известно, что думает о написанных при помощи ИИ драйверах создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds). Он явно пока не сформировал окончательное мнение по поводу нейросетей.

Например, в начале 2026 г. он впервые опробовал вайб-кодинг в действии – ему нужен был код на Python, но этим языком программирования он не владеет. Торвальдс остался весьма доволен как самой технологией, так и полученным результатом.

Немного позже, в мае 2026 г. Торвальдс раскритиковал сгенерированные ИИ отчеты об ошибках за то, что они нарушают процесс разработки ядра Linux. Впрочем, для «отца» Linux вполне характерна радикальная смена мнений по поводу тех или иных технологий, что видно на примере языка Rust.