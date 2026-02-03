Чуда не случилось. Новейший китайский суверенный процессор разгромно проиграл AMD Ryzen двухлетней давности

Самый новый китайский CPU Loongson 3B6000 на уникальной архитектуре LoongArch не в состоянии конкурировать с аналогами от американской AMD, даже не самыми новыми и топовыми. Он провалил сравнительный тест с Ryzen 5 9600X почти двухлетней давности – Loongson 3B6000 оказался втрое слабее. Чипы Loongson – самые передовые в Китае и к тому же стратегически важные для страны.

Китай пока не смог

Китайский процессор 3B6000, один из самых новых в линейке компании Loongson, оказался очень слабым. Новейший чип, предназначенный для использования в потребительских устройствах, в частности, в настольных ПК, всухую проиграл процессору AMD Ryzen 5 9600X, который вышел почти два года назад – летом 2024 г.

Loongson 3B6000 появился немного позже – весной 2025 г. Ядер у него ровно вдвое больше, чем у конкурента, количество потоков – тоже, но при этом Ryzen 5 9600Х оказался в среднем втрое быстрее него во всех тестах, проведенных экспертами авторитетного портала Phoronix.

Все процессоры Loongson базируются на собственной архитектуре LoongArch, которая разрабатывается в Китае с начала XXI века, и 3B6000 в этом плане – не исключение. LoongArch характеризуется полной независимостью от иностранных технологий.

freepik Этот бой Китай проиграл. Но война с американскими процессорами продолжается

Процессоры Loongson в конце 2022 г. были признаны властями КНР стратегически важными для страны, и их вывоз за пределы Китая, в том числе в Россию, был строжайше запрещен. Однако менее года спустя в России стали появляться различные устройства на их основе, а летом 2025 г. и вовсе состоялась презентация российских компьютеров с чипом Loongson на материнской плате и отечественной ОС «Альт» на системном диске.

Что умеет процессор

Новый 3B6000 заполучил 12 вычислительных ядер и технологию многопоточности, за счет которой способен обрабатывать по 24 потока инструкций одновременно. Другими словами, одно ядро в один момент времени справляется с двумя потоками данных

Базовая частота китайского чипа – 2,5 ГГц. Он работает с оперативной памятью DDR4 со скоростью до 3200 МТ/с и поддерживает протокол коррекции ошибок ECC.

Во время тестов использовалась материнская плата 3B6000x1-7A2000x1-EVB. Она неотделима от процессора – он буквально припаян к ней, что больше характерно для ноутбуков, нежели для настольных компьютеров.

Системная плата располагает встроенной графикой (ее название эксперты Phoronix не раскрыли). Из интерфейсов у нее есть четыре SATA для жестких дисков, оптических приводов и SSD, по одному M2 для SSD и PCI-E x4 для карт расширения и два PCI-E x16 для видеокарт.

Основной конкурент

В распоряжении AMD Ryzen 5 9600X всего шесть ядер и 12 потоков, но сам по себе этот чип очень современный. Его техпроцесс – 4 нм (топология 3B6000 не раскрывается), а его частота варьируется от 3,9 до 5,4 ГГц.

Процессор работает с более современной памятью DDR5, имеет встроенную графику Radeon на частоте до 2,2 ГГц и 32 МБ кэша третьего уровня. Он оказался втрое быстрее 3B6000 – 775 баллов против 249.

При этом Ryzen 5 9600X – далеко не самый топовый процессор в современной линейке AMD. Тесты Phoronix включают сравнение китайского 3B6000 и с другими CPU, как AMD, так и Intel. Лидерами стали AMD Ryzen 9 9960X3D и 9950X – они набрали 1352 и 1330 баллов соответственно, что примерно в пять раз больше результатов 3В6000.

Главное, что не последний

В тесте Phoronix новый Loongson 3B6000 показал себя хуже десяти процессоров, восемь из которых разработаны AMD, а два оставшихся вышли из-под пера Intel. Все они основаны на архитектуре х86.

Но при этом Loongson 3B6000 расположился вовсе не на последнем месте в рейтинге – ему все-таки удалось обогнать одного соперника. Им стал процессор в составе настольного ПК Raspberry Pi 500+, выполненного в виде клавиатуры.

Raspberry Pi не раскрывает название этого CPU, но при этом приводит его характеристики. Это чип с архитектурой ARM, четырьмя ядрами Cortex A76 на частоте до 2,4 ГГц, 2 МБ кэша третьего уровня и поддержкой оперативной памяти стандарта DDR4. Процессор припаян к системной плате компьютера.