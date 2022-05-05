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В клиниках СибГМУ ввели специальные идентификационные браслеты для пациентов

Клиники СибГМУ в пилотном режиме запустили проект идентификации пациентов, который позволяет усовершенствовать процесс получения медицинской помощи и улучшить качество предоставляемых услуг. Теперь пациентам при госпитализации будут выдавать специальные браслеты.

«В приёмном отделении, при поступлении, пациенту присваивается индивидуальный номер, который вносится в систему и отражается на идентификационном браслете. Это облегчает работу с пациентами на этапе различных манипуляций, когда доктор выписывает назначения, анализы, обследования, а также сокращает риск ошибок, обусловленных человеческим фактором», — сказала главный врач клиник СибГМУ Софья Нестерович.

Браслет рассчитан на долгосрочное использование, устойчив к механическим повреждениям, воздействию воды и антисептической обработке, гипоаллергенен. На него заносится информация о пациенте, в том числе фамилия, имя, отчество, название отделения, в которое госпитализирован пациент, и номер телефона медсестринского поста. Уникальный идентификационный номер закрепляется за пациентом и будет актуален при повторной госпитализации.

Такое решение позволит избежать медицинских ошибок, связанных с идентификацией пациента, на всех этапах диагностики и лечения, направить и провести диагностические исследования без выдачи бумажных направлений и заключений, однозначно идентифицировать госпитализированного пациента, что особенно актуально при его бессознательном состоянии.

Эта система уже внедрена для пациентов факультетских клиник по профилям «эндокринология», «ревматология», «терапия», «хирургия», «урология», а также для пациентов дневного стационара и получающих платные медицинские услуги в любом из отделений.

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