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Tele2 фиксирует сокращение фродового трафика в 10 раз

Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает о 10-кратном сокращении фродового трафика у операторов, которые подключили решение по противодействию вызовам с подменой номеров. Это доказывает реальный и быстрый эффект по очистке трафика при присоединении к антифрод-платформе. Действующая система ежедневно защищает абонентов Tele2 от 500-600 тыс. попыток мошеннических вызовов в сутки. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

В трафике малых операторов фиксируется особенно большое количество фродовых вызовов. Tele2 подключает MVNO-партнеров к своей системе верификации трафика. Уже в первые сутки после запуска решения на их сетях под блокировку попадает около 13% трафика. После начала сотрудничества операторов фрод-трафик резко сокращается, так как мошенники фиксируют, что он перестал проходить на сеть Tele2. Примерно за пять-семь дней после подключения количество блокировок уменьшается в несколько раз, после чего держится на уровне 0,5-1% от общего объема трафика между операторами.

Жанна Бурцева, руководитель службы противодействия телекоммуникационному мошенничеству мобильного оператора Tele2: «За последние годы операторы сильно продвинулись в решении проблемы звонков с подменой номера – интегрировали антифрод-платформы и присоединились к системе верификации вызовов Роскомнадзора. Важно, чтобы валидация вызовов охватила весь рынок – следует закрыть каналы пропуска фродового трафика, который идет через операторов, не использующих верификацию. Тогда проблема будет окончательно решена».

Tele2 предлагает виртуальным операторам эффективно и с минимальными затратами бороться с подменой номеров. Система основана на online-проверке легитимности вызова – платформа запрашивает подтверждение инициации вызова у оператора-владельца вызывающего номера. При этом система учитывает все особенности операционной деятельности, включая портацию в другие сети.

Крупные операторы уже сотрудничают по проверке трафика, однако уязвимости остаются в сетях мелких операторов. Эту проблему решит присоединение всех участников рынка к общенациональной системе верификации трафика. Таковы требования российского законодательства (ФЗ-319), которые обязывают всех операторов подключиться к Единой платформе верификации вызовов ГРЧЦ Роскомнадзора. Антифрод-решение проверит трафик и поможет в формировании отчетности регулятору по антифрод-мерам.

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область.

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