«МегаФон»: пользователи смартфонов полюбили черно-белые фото

Черно-белая фотография возвращается в моду. Согласно данным опроса «МегаФона», 84% респондентов отмечают растущую популярность таких фотографий, которые ассоциируются у владельцев смартфонов с детством и историческими хрониками. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Телефон уже давно стал основным инструментом создания фотоснимков. 70% респондентов используют свой смартфон как основное устройство для создания снимков: эпоха компактных камер («мыльниц») и зеркалок ушла в прошлое. Неудивительно, что именно параметры камеры, наряду с ценой и брендом, являются ключевыми при выборе смартфона. Согласно данным опроса «МегаФона», треть респондентов отмечают, что обращают пристальное внимание на особенности камеры при покупке телефона.

При этом среди россиян растет число любителей черно-белой фотографии. Так, более половины участников опроса назвали такие фотографии стильными, а 72% любят портреты в черно-белых тонах. 52% выбирали их в качестве аватаров в соцсетях, а 87% опрошенных хотели бы принять участие в фотосессии в стиле Harcourt (черно-белые фото с игрой света и тени, как у кинозвезд 1930-х годов).

Для многих россиян черно-белая фотография — это не просто способ съемки, а средство создания эмоциональной связи с прошлым. Опрос показал, что 42% респондентов ассоциируют черно-белые фотографии с ностальгией, а у 39% они вызывают воспоминания о детстве. 30% опрошенных отметили, что такие снимки помогают вернуться в памятные семейные моменты. Кроме того, 25% считают, что черно-белая фотография создает ощущение таинственности, а 19% ассоциируют ее с историческими хрониками или репортажами.

Как показал опрос, для съемки черно-белого контента 29% опрошенных используют изначальную настройку с таким эффектом или фильтр камеры, а 10% использовали бы черно-белый режим чаще при наличии интересных встроенных возможностей в смартфоне.

С развитием цифровых технологий меняется и способ хранения фотографий. Большинство респондентов (42%) хранят снимки в галерее смартфона. Но есть среди опрошенных и те, кто не засоряет память смартфона: 34% респондентов периодически чистят ее и переносят фото на ноутбук, четверть предпочитает использовать облачные хранилища, 16% считают самым удобным инструментом внешний диск, а 13% — флешки.

«Сегодня параметры камеры стали одним из определяющих факторов при выборе смартфона наравне с его маркой, цветом, габаритами и объемом памяти. При этом требования к камере могут быть разные: кому-то важнее высокое качество снимков на фронтальную камеру, кто-то смотрит на мегапиксели основной камеры, на возможности ночной съемки. А некоторым нужен специальный режим создания черно-белых фото», — сказал директор дирекции по коммерции розницы Эдуард Меришавян.