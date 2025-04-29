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Индексная книга (каталог) CNews*
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Меришавян Эдуард



29.04.2025 «МегаФон»: искусственному интеллекту доверяют досуг и бытовые задачи, но не личные вопросы 1
09.09.2024 «МегаФон»: пользователи смартфонов полюбили черно-белые фото 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Меришавян Эдуард и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9188 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16072 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24598 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14584 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52294 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14573 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356791, в очереди разбора - 758805.
Создано именных указателей - 173743.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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