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«МегаФон»: искусственному интеллекту доверяют досуг и бытовые задачи, но не личные вопросы

Россияне все активнее внедряют искусственный интеллект (ИИ) в повседневную жизнь. Как показал опрос пользователей смартфонов, проведенный «МегаФоном», в основном россияне используют ИИ для практических целей. Две трети опрошенных могут запланировать с помощью ИИ проведение досуга, маршруты поездок или выбор фильма на вечер, однако разговаривать с искусственным интеллектом по душам большинство респондентов пока не готовы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Исследование было проведено в апреле 2025 г. в 10 крупнейших городах России. Было опрошено 3600 человек. Выяснилось, что 79,1% участников опроса взаимодействуют с ИИ в быту — через голосовых помощников, генеративные сервисы и рекомендательные платформы. Самые частые сценарии — поиск информации (57,4%), редактирование текстов (27%) и обучение (20,1%).

68% респондентов регулярно пользуются ИИ для планирования досуга: выбирают фильмы, ищут интересные события и даже подбирают подарки. Почти каждый четвертый (24,1%) следует рекомендациям нейросетей в выборе кино и музыки, каждый пятый (20%) — при составлении маршрутов и поиске отелей для поездок. 17,8% ищут через ИИ развлекательный видео-контент, 16,7% узнают о концертах и выставках, а 13,3% время от времени просто общаются с ботом. Даже сценарии вечеринок теперь может придумать ИИ — этим пользуются 7,6% опрошенных.

Почти каждый второй респондент (44,4%) регулярно обрабатывает фотографии с помощью ИИ. Причина — не только стремление к эстетике, но и широкая доступность инструментов. Многие (27,1%) чувствуют себя увереннее, если фото было улучшено с помощью ИИ, и охотнее делятся такими кадрами.

ИИ все чаще становится не только помощником в съемке, но и соавтором творческого контента. 57,6% пользователей публикуют в соцсетях материалы, созданные или отредактированные нейросетями — от текстов до фото.

Кроме того, ИИ уже занял нишу эмоциональной поддержки. 28,1% респондентов применяют его для снижения тревожности и стресса, а 38% говорят, что с помощью технологий им проще справляться со скукой и одиночеством. Пользователи делегируют ИИ не только выбор того, что посмотреть и куда поехать — некоторые начинают полагаться на него и в более сложных вопросах ментального здоровья. Почти каждый пятый (19,6%) признался: временами им даже проще общаться с ИИ, чем с людьми, а 12,2% респондентов уже обращаются к ИИ-психологам — на постоянной или эпизодической основе.

Исследование фиксирует ключевую тенденцию: россияне больше готовы делегировать ИИ повседневные задачи, чем делиться внутренним миром. Алгоритмы воспринимаются как удобный инструмент, который помогает сориентироваться в рутине, но не способен заменить доверие, эмпатию и интуицию живого общения.

«Искусственный интеллект — одна из самых обсуждаемых сейчас функций в смартфонах. В прошлом году практически все крупные вендоры презентовали гаджеты либо обновления операционных систем, поддерживающие функции ИИ, — сказал директор дирекции по коммерции розницы Эдуард Меришавян. — Как следствие, россияне начали активнее следить за возможностями таких смартфонов, и в 2024 г. приобрели в нашей сети на 81% больше устройств с ИИ, чем годом ранее. Мы видим, что эта тенденция сейчас усиливается, и интерес к устройствам с ИИ постоянно растет».

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