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Два новых видеорегистратора от Digma — уже в продаже

Международный производитель электроники и цифровых устройств Digma начал продавать две модели видеорегистраторов — Digma FreeDrive 116 и Digma FreeDrive 215 Night FHD. Об этом CNews сообщили представители Digma.

Digma FreeDrive 116

Включение по сигналу датчиков, широкий угол обзора и интуитивно понятная настройка. Девайс получил дисплей типа IPS диагональю 2,2 дюйма. Это позволяет при всей компактности наблюдать четкое изображение. Камера записывает в формате Full HD с разрешением 1920x1080. Она использует процессор GP2247 и матрицу GC1054. С большим углом обзора (120 градусов) съtмка производится при максимальных 30 кадрах в секунду, фиксируются дата и время.

Данные сохраняются на картах памяти типа microSD с максимальным объемом до 32 ГБ. Предусмотрена также защита от перезаписывания.

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Digma FreeDrive 116

Устройство оснащено датчиком движения и системой реагирования на удары и тряску G-Shock. Существует возможность делать фотоснимки, а также записывать и воспроизводить звук. Помимо этого, на случай отключения питания от автомобиля здесь есть резервный аккумулятор на 150 мАч.

Digma FreeDrive 215 Night FHD

Устройство на магнитном креплении с расширенным углом обзора и возможностью ночной съемки.

IPS-дисплей с диагональю 2,5 дюйма позволяет комфортно просмотреть видео под любым углом. Главное отличие — режим ночного видения. Угол обзора увеличен до 170 градусов. Установлен более мощный процессор, а производительная матрица быстрее обрабатывает изображение. Остальные показатели остались без изменений: 30 кадров в секунду, FHD-качество и разрешение 1920x1080.

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Digma FreeDrive 215 Night FHD

Формат носителя такой же, однако допустимый объём в два раза больше — 64 ГБ.

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Удобная магнитная фиксация. Кроме этого, устройство обладает простым и понятным управлением.

Из особенностей стоит еще раз отметить ночной режим и магнитное крепление у Digma FreeDrive 215 Night FHD. Датчики движения и G-Shock также остались при нем. И даже с учетом этого вес регистратора не изменился и составляет всего лишь 120 граммов.

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Digma — международный производитель цифровых устройств и потребительской электроники для дома и бизнеса. Существует на российском рынке с 2005 г.

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Устройства Digma включают: мониторы, кнопочные телефоны, ноутбуки, планшеты на базе ОС Android и Windows, телевизоры, электронные книги, беспроводные акустические системы и наушники, плееры, цифровые фоторамки, экшен-камеры, видеорегистраторы, радар-детекторы, а также широкий спектр автомобильной электроники и аксессуаров для всей выпускаемой продукции.

Официальным дистрибьютором торговой марки Digma на территории России является компания Merlion.

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