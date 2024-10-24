Защищенные новинки смартфонов Ulefone на российском рынке

Компания diHouse представляет на российском рынке новые смартфоны китайского бренда Ulefone. Прочные и устойчивые к переменчивым условиям погоды смартфоны Ulefone подойдут для путешественников, спортсменов, туристов, людей экстремальных профессий и пользователей. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

По данным аналитических агентств, бренды китайского производства продолжают укреплять свое положение: за первое полугодие 2024 г. на российском рынке было реализовано около 11,4 млн смартфонов на сумму 168 млрд руб. Рост по отношению к 2023 г. на российском рынке составил 16% в штуках и 21% в деньгах.

Смартфоны Ulefone имеют прочный прорезиненный корпус, они сделаны с использованием устойчивого к царапинам стекла Corning Glass. Пользователям теперь доступны следующие модели: Armor 27 Pro, Armor 27T Pro, Armor 26 Ultra, Armor 25T Pro, Armor 25T, Armor X13 и крепление для велосипеда Armor Mount Pro-AM01 (Bike Mount).

diHouse Armor 27T Pro

Ulefone Armor 27 Pro и Armor 27T Pro оснащены аккумулятором емкостью 10600 мАч, способным проработать на одном заряде до недели и выдерживающим при температур до -30°C. Класс защиты IP68/IP69K и MIL-STD-810H позволяет использовать их в воде при погружениях: устройства не боятся перепада температур, давления.

Камера 64 МП подходит для съемок дикой природы; доступен широкоугольный режим для пейзажей. ИК ночная съемка с использованием алгоритма NightElf Ultra 3.0 делает четкие фото в условиях плохой освещенности. Смартфон Armor 27T Pro оснащен тепловизором FLIR, который может использоваться для поисковых операций, в чрезвычайных ситуациях, в темноте.

Ориентировочная розничная цена на Armor 27 Pro составляет 43490 руб., а на модель Armor 27T Pro – 52990 руб.

Ulefone Armor 25T Pro и Armor 25T оснащены тепловизором ThermoVue, визуализирующим ИК тепловое излучение. Сенсор с высоким разрешением и двухспектральная технология с профессиональным алгоритмом коррекции температуры улучшают четкость и детализацию изображения в реальном времени.

Приложение ThermoVue отображает тепловое изображение: пользователь может настроить покадровую съемку и записать видео, чтобы увидеть, как меняется температура со временем. Смартфоны подойдут для диагностики проблем с электричеством, трубами, кондиционерами, окнами, дверьми; при техническом обслуживании автомобиля, приборов; во время пожаротушения и поиска людей и животных.

Ориентировочная розничная цена на Armor 25T Pro составляет 45690 руб., а на модель Armor 25T – 41490 руб.

diHouse Armor 26 Ultra

Armor 26 Ultra обладает аккумулятором емкостью 15600 мАч, что обеспечивает до 1750 часов автономности в режиме ожидания. При обычном ежедневном использовании аккумулятора хватает на неделю эксплуатации. Опция сверхбыстрой зарядки 120 Вт за пять минут может обеспечить до девяти дней работы в режиме ожидания. Камера 200 МП и телеобъектив с 3,2-кратным зумом позволяет приблизить объекты без потери качества и сделать снимки с максимальной детализацией.

Ориентировочная розничная цена на модель Armor 26 Ultra составляет 59990 руб.

diHouse Armor X13

Armor X13 является облегченной версией популярных моделей смартфонов, представленных выше, и обладает всеми необходимыми характеристиками для использования каждый день: влагозащищенным корпусом, большим экраном с диагональю 6,52 дюйма, камерой 50 МП. Новинка предлагается по ориентировочной розничной цене 17990 руб.

Смартфоны Ulefone совместимы с различными креплениями и гаджетами от бренда для удобства ношения и использования, например, креплением на велосипед Ulefone Armor Mount Pro (Bike Mount).