Новая линейка противоударных смартфонов Ulefone Mini в России

Компания diHouse, официальный дистрибьютор Ulefone в России, сообщает о начале поставок новой линейки компактных сверхпрочных смартфонов Ulefone Mini. Новинки ориентированы на профессионалов, которым необходим автономный и защищенный смартфон в карманном формате для работы в суровых условиях. Линейка Mini также подойдет для активных туристов и путешественников. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

В линейку входят три модели: Ulefone Armor Mini 20, Mini 20 Pro и Mini 20T Pro. Все устройства объединяют компактный корпус, защита по стандарту IP69K и MIL-STD-810H, емкие аккумуляторы, а также доступ к расширенному набору функций – от ночной съемки до тепловизионного контроля.

Ulefone Armor Mini 20

Базовая модель линейки с 4,7-дюймовым дисплеем, 4-ядерным процессором и аккумулятором на 3380 мАч. Поддерживает работу двух SIM-карт, оснащена камерой на 13 МП и фронтальной на 5 МП. Корпус защищен от воды, пыли и падений с высоты. Также предусмотрены аппаратные кнопки и режим фонарика. Устройство работает на базе Android 13 Go Edition и обеспечивает до 12 дней автономной работы в режиме ожидания.

Ulefone Armor Mini 20 Pro

Продвинутая версия с увеличенным объемом памяти (4+64 ГБ), поддержкой LTE и NFC, а также инфракрасной камерой ночного видения. Модель оснащена камерой Sony IMX 303 на 20 МП с ИК-подсветкой.

Ulefone Armor Mini 20T Pro

Флагман линейки, оснащенный тепловизором FLIR Lepton с температурной чувствительностью <50 мК. Модель ориентирована на технических специалистов, которым требуется дистанционный тепловой контроль: например, при осмотре электрооборудования, систем отопления или в промышленной безопасности. Помимо тепловизора, смартфон унаследовал функции модели 20 Pro, включая ИК-камеру, LTE, NFC и расширенную память.

Ориентировочная розничная стоимость новинок составляет 28 990 руб. для модели Armor Mini 20, 34 990 руб. для модели Mini 20 Pro и 46 090 руб. для модели Mini 20T Pro.