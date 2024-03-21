Спрос на специалистов в сфере маркетплейсов вырос в два раза в 2023 году

Эксперты платформы «Авито Работа» и онлайн-бухгалтерии «Мое дело» провели исследование с целью выяснить, какие профессии в сфере маркетплейсов оказались наиболее востребованными. В сравнении с 2022 г., в 2023 г. число вакансий для специалистов сегмента маркетплейсов выросло в 2,3 раза, а средние предлагаемые зарплаты увеличились на 2% (до 47,841 тыс. руб.). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным сервиса «Мое дело», к концу года количество продаж на маркетплейсах выросло более чем в рять раз, в сравнении с первым кварталом 2023 г. Более того, наблюдался стабильный рост востребованности специалистов в этой отрасли.

По данным «Авито Работы», в 2023 г. активнее всего специалистов по работе с маркетплейсами искали в равной степени работодатели из сфер маркетинга, рекламы и PR, а также продаж — в два раза по сравнению с 2022 г.

Топ самых востребованных сотрудников сферы маркетплейсов возглавили маркетологи. Спрос на них год к году вырос в 3,5 раза, а средние зарплатные предложения остались практически неизменными и составили 46,438 тыс. руб.

В 2023 г. второе место по спросу со стороны работодателей заняли проджект-менеджеры с приростом числа вакансий в 2,3 раза. Компании увеличили размер средних предлагаемых зарплат на 12% (54,035 тыс. руб.). Третье место разделили менеджеры по работе с клиентами и дизайнеры. Число вакансий для этих сотрудников выросло в 2,1 раза. Проджект-менеджерам стали предлагать на 5% (40,412 тыс. руб.) больше, чем в 2022 г., а дизайнерам — на 16% (44,578 тыс. руб.).

Самые востребованные специалисты сферы маркетплейсов

«Рост на специалистов в области маркетплейсов будет стабильным в ближайшие несколько лет, потому что рынок e-commerce активно развивается. Сейчас лучшее время, что выйти со своими товарами на платформы и запустить онлайн-продажи. Как показало исследование, на рынке есть специалисты, которые помогут решить задачи бухгалтерии и маркетинга», — сказала Анастасия Моргунова, сооснователь сервиса «Мое дело».

«Маркетплейсы повлияли не только на весь рынок e-commerce, но и на рынок труда. Специалисты по работе с маркетплейсами в силу новизны профессии должны обладать базовыми знаниями из сфер маркетинга, рекламы, продаж, управления и дизайна. Эти сотрудники отличаются быстрой адаптацией к изменениям сегмента. Они постоянно учатся и развивают личные и профессиональные навыки, чтобы соответствовать стремительным трансформациям сферы маркетплейсов», — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».

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