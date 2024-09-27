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Программисты готовы учить математике в школах за 200 тыс. руб. в месяц, инженеры — за 130, бухгалтеры — за 80

Бухгалтеры готовы переквалифицироваться в учителей математики на зарплату в среднем 80 тыс. руб. в месяц, программисты — на 200 тыс. руб.. Сервис по поиску работы SuperJob решил выяснить, за какую зарплату представители распространенных профессий готовы стать школьными учителями по предметам, которые соответствуют их специализации. В опросе приняли участие 5000 представителей 10 профессиональных групп.

Если говорить о медианной зарплате, то самыми требовательными оказались программисты. 200 тыс. руб. в месяц в среднем хотят получать разработчики за обучение школьников математике или информатике. Для программистов вообще характерны высокие зарплатные ожидания: зарплатный минимум на педагогическом посту, по их оценкам, — 80 тыс. руб. в месяц, максимум — 350 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

На втором месте врачи: работать учителем химии или биологии они согласны за 150 тыс. руб. в месяц (в среднем), «потолок» зарплатных ожиданий — 300 тыс. руб.

На третьем месте по уровню запросов находятся инженеры: преподавать математику или физику они согласны в среднем за 130 тыс. руб. в месяц.

Геологи и геодезисты готовы учить подрастающее поколение географии за 100 тыс. руб. в месяц. Такую же зарплату запросили экономисты за уроки математики, юристы — за уроки истории или обществознания, редакторы — за обучение русскому языку, а переводчики — за уроки иностранного языка. Тренеры также готовы работать преподавателями физической культуры за 100 тыс. руб. в месяц.

У бухгалтеров оказались самые скромные запросы: они готовы обучать школьников математике в среднем за 80 тыс. руб. Впрочем, не желающих работать в школе среди них больше всего — 16%, столько же — только среди программистов. На втором месте — редакторы (11% не хотят преподавать), на третьем — инженеры (10%). Самыми лояльными оказались геологи и тренеры (среди них менее 1% не готовых к преподавательской деятельности).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 524

Время проведения: 28 августа – 25 сентября 2024 г.

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Размер выборки: по 500 респондентов — представителей каждой профессиональной группы.

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