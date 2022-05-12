Yandex Cloud повысила уровень защиты финансовых данных в облаке

Облачная платформа Yandex Cloud расширила возможности для безопасного хранения финансовых данных в облаке. Провайдер получил подтверждение соответствия международным стандартам безопасности данных PCI PIN Security и PCI 3DS. Помимо этого, Yandex Cloud запустила предоставление аппаратного модуля безопасности (HSM) как сервис – это специализированное вычислительное устройство с высоким уровнем шифрования данных. Теперь клиенты платформы смогут повысить уровень защиты чувствительной информации, в том числе данных банковских карт, в платежных приложениях и сервисах.

Соответствие Yandex Cloud PCI PIN Security позволит компаниям, которые оказывают финансовые услуги, разрабатывают платежные шлюзы или системы электронных денежных переводов, безопасно управлять, обрабатывать и передавать PIN-коды в облаке. PCI 3DS регулирует безопасный прием и обработку транзакций в сфере электронной коммерции в Yandex Cloud. Международным стандартам соответствуют самые востребованные облачные сервисы: инфраструктурные, платформа данных, контейнеризация приложений, бессерверные вычисления. Аудит соответствия мер защиты и документации платформы Yandex Cloud провела компания Deiteriy.

С помощью устройств HSM клиенты Yandex Cloud смогут хранить криптографические ключи для шифрования данных. Платформа предоставляет решение, при котором

во время выполнения операций с чувствительной информацией ключи обрабатываются исключительно внутри HSM-cервера. Только у клиента остается полный административный и криптографический контроль над выделенными устройствами HSM. Это позволяет исключить случаи, когда, например, информация может остаться в памяти незащищенной виртуальной машины, и минимизировать атаки злоумышленников.

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Ранее платформа Yandex.Cloud подтвердила соответствие требованиям федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и Общего регламента о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR). Также по результатам аудита Yandex.Cloud соответствует международным стандартам информационной безопасности: ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2015, ISO/IEC 27018:2019, PCI DSS, ГОСТ 57580.