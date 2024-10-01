Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203104
ИКТ 15774
Организации 11937
Ведомства 1509
Ассоциации 1136
Технологии 3588
Системы 27079
Персоны 88581
География 3163
Статьи 1595
Пресса 1346
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2866
Мероприятия 896

Nubes Strato ЦОД

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


01.10.2024 Nubes запустил второй ЦОД 1
27.09.2024 Nubes запустил свой второй ЦОД 1
20.06.2024 Nubes завершает строительство второго дата-центра 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Nubes Strato ЦОД и организации, системы, технологии, персоны:

Nubes - Нубес 78 2
Куплатформ 2 1
F6 - F.A.С.С.T. - Ф6 - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасн 982 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5743 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3231 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 964 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 539 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 188 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 357 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 356 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 90 1
TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 40 1
Hystax - Хайстекс 28 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 113 1
Nextcloud 54 1
Inventorus - Инвенторус 12 1
Космаком 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9139 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5797 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5883 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 75 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18460 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13211 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36189 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18387 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1386 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 592 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24898 2
ALTO XML - Analyzed Layout and Text Object - анализируемый макет и текстовый объект - открытая схема XML 45 2
S3 - Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 304 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10908 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1943 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2386 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3163 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13365 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8547 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55117 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1092 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3274 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3907 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 1007 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3428 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10383 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5305 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5325 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13857 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 726 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34107 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Виртуальный центр обработки данных - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 388 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9764 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5453 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2540 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 355 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7816 1
ФСТЭК РФ ТЗКИ - Лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации 15 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 514 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 608 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2858 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 185 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4629 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 85 1
Nubes Alto 18 2
Nubes - NG Cloud - NGcloud - Next Generation Cloud 23 2
Куплатформ - Qrooto 2 1
Nubes Cloud WAF 2 1
Новые облачные технологии - МойОфис 973 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1665 1
Microsoft Azure 1534 1
Google Cloud Platform - GCP 395 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 782 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 224 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3744 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 89 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall - uNGFW - UserGate WAF - uWAF 122 1
Степаненко Василий 50 2
Турсунов Антон 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48245 2
Россия - РФ - Российская федерация 169137 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55168 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2822 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27774 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58680 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54297 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7603 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8691 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 367 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481337, в очереди разбора - 724471.
Создано именных указателей - 203104.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие кнопочные телефоны в 2026 году: выбор ZOOM

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще