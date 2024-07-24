Isource вошел в топ-10 крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews

Isource вошел в топ-10 рейтинга «CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России», поднявшись с 27 места в 2022 г. до 10 места в 2023 г. Аналитики издания ежегодно оценивают выручку и штатную численность российских поставщиков ИТ-услуг, программного и аппаратного обеспечения, чтобы отразить состояние рынка и выделить наиболее перспективные направления.

Выручка Isource за 2023 г. составила 48,2 млрд руб., увеличившись на 202,2% по сравнению с 2022 г. Это самый большой прирост объема выручки среди лидеров рейтинга. Рост числа сотрудников составил 57%.

Также CNews Analytics составило несколько специализированных рейтингов, в которых Isource также вошел в число лидеров: первое место среди «Самых эффективных ИТ-компаний»; третье место в Рейтинге российских разработчиков (6 место в 2022 г.); шестое место в рейтинге «Крупнейших компаний-разработчиков ПО и интеграторов» (23 место в 2022 г.); седьмое место в рейтинге «Самые быстрорастущие ИТ-компании».

«За последние несколько лет усилилась активность российских компаний по цифровизации. В сфере снабжения выделяется новый тренд по переходу от простого внедрения ИТ-решений к полноценной цифровой трансформации бизнеса. Также мы видим, что инвестиции российских компаний в цифровизацию бизнеса растут. Это подтверждается, в том числе, ростом бизнеса нашей компании. Команда Isource чуть более, чем за 3 года, прошла путь от стартапа до устойчивой компании с выручкой в десятки миллиардов рублей, инвестирующей в новые технологии и новые бизнесы. Такая динамика обусловлена тем, что мы идем в ногу со временем и предлагаем партнерам цифровые решения, адаптивные требованиям рынка и текущим трендам в отрасли», – отметила Ольга Юдина, генеральный директор АО «Цифровые закупочные сервисы», поставщик решений Isource.

По данным CNews Analytics, в 2023 г. российский ИТ-рынок вырос почти на 16%, совокупная выручка 100 крупнейших отечественных ИТ-компаний достигла 2,5 трлн руб.