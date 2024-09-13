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Цифровые решения Isource пополнят продуктовую линейку «КОРУС Консалтинг»

Isource и ГК «КОРУС Консалтинг» будут совместно развивать проекты по цифровизации снабжения. С помощью решений Isource клиенты «КОРУС Консалтинг» смогут автоматизировать бизнес-процессы в промышленном снабжении, сократить издержки и ускорить все процессы, связанные с закупочными процедурами. Об этом CNews сообщили представители «КОРУС Консалтинг».

«КОРУС Консалтинг» пополнил продуктовую линейку передовыми решениями для сквозного управления снабжением в промышленности – цифровыми сервисами Isource.

В периметр решений «КОРУС Консалтинг» вошли SRM-решение для автоматизации всех этапов снабжения и закупок Processor Isource, цифровой продукт для контроля качества и сроков производства Inspector Isource, решение для онлайн-отслеживания местоположения и прогноза прибытия груза Radar Isource и промышленный B2B-маркетплейс для закупок промышленной продукции Reserve Isource.

«Как мультивендорная компания - мы следим за активным развитием рынка отечественных решений и добавляем в продуктовый портфель компании только те решения, которые принесут наибольшую ценность для бизнеса наших клиентов. Благодаря решению Isource наши клиенты получили еще одну возможность выстраивать наиболее оптимальные бизнес-процессы, связанные со снабжением», — сказала Марина Голубева, управляющий партнер ГК «КОРУС Консалтинг».

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Цифровизация

«Мы в “КОРУС Консалтинг” почти 20 лет работаем с промышленными и производственными предприятиями и глубоко понимаем их специфику. Поэтому можем предлагать оптимальные решения даже для самых сложных задач — что особенно актуально в условиях быстро меняющегося рынка. Партнерство с Isource, обладающей сильной экспертизой в отрасли и широким набором надежных цифровых сервисов, даст нам возможность еще быстрее и качественнее закрывать потребности наших клиентов», — сказала Мария Бар-Бирюкова, партнер практики электронной коммерции ГК «КОРУС Консалтинг».

«Автоматизация процессов снабжения и цепей поставок – это уже не тренд, а бизнес-необходимость. Так, за последние несколько лет можно наблюдать рост активности российского бизнеса в части цифровизации: активно развиваются отечественные ИТ-сервисы и инфраструктура, в том числе, в сфере закупок. Isource предлагает комплексные ИТ-решения для повышения эффективности промышленного снабжения, которые интегрируются с другими системами управления предприятием и могут быть адаптированы под запросы клиента. Уверена, что наше партнерство позволит сделать доступным для максимального числа клиентов лучшие отечественные решения, повышающие эффективность их закупочных процессов», — Ольга Юдина, генеральный директор АО «Цифровые Закупочные Сервисы», поставщик решений Isource.

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