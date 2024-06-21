На портале «строим.дом.рф» появятся новые услуги для ИЖС по домовладению

Суперсервис по строительству частного дома «строим.дом.рф» продолжает расширять свою функциональность. Платформа в 2024 г. пополнится новыми сервисами: от выбора поселка или отдельного земельного участка до процессов на этапе владения домом. Об рассказал директор подразделения «Цифровизация жилищной сферы» ДОМ.РФ, и.о. генерального директора «Цифровые технологии» (группа ДОМ.РФ) Александр Лукьянов.

«Строим.дом.рф – это цифровая платформа, которая упрощает строительство частного дома. Ее пользователями за три года стали уже 500 тыс. человек. Суперсервис значительно ускоряет стройку, делая этот процесс простым и экономически привлекательным для граждан. В этом году кроме уже имеющихся сервисов для строительства на платформу добавятся новые услуги по домовладению: ремонт, дизайн, облагораживание территории и обустройство инфраструктуры», – сказал Александр Лукьянов.

Сегодня платформа «строим.дом.рф» объединяет свыше 1400 проектов индивидуальных жилых домов от 1100 подрядных организаций, а также 12 ипотечных банков-партнеров. На портале доступны такие сервисы, как получение персональных рекомендаций строительства, каталог проектов домов и проверенных строительных организаций, ипотечный калькулятор с мерами господдержки, а также выбор банков для подачи заявки на ипотеку.

Суперсервис также содержит каталог проектов домов, возводимых с использованием эскроу-счетов. Соответствующий пилот по использованию механизма ДОМ.РФ запустил в 2023 г., реализовав программу субсидирования проектного финансирования для подрядчиков (корпоративные кредиты по ставке не выше 1% годовых), а банк ДОМ.РФ первым на рынке начал выдавать такие кредитные продукты.

«Подрядные организации, которые возводят с применением эскроу-механизма, промаркированы на нашем портале специальным символом «строительство с эскроу». В настоящий момент таких компаний на портале более 50, а построить с использованием безопасного механизма они могут порядка 220 проектов, и их число будет расти. Подобные меры должны финансово обезопасить сделку и сделать загородный формат жизни более доступным для людей», – отметил Александр Лукьянов.