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Форман Дмитрий



22.04.2025 ДОМ.РФ и Самолет будут вместе развивать сервисы для недвижимости 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Форман Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 75 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2402 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 384 1
Бронирование - Booking 653 1
Оповещение и уведомление - Notification 4800 1
Лукьянов Александр 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7660 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355381, в очереди разбора - 759118.
Создано именных указателей - 173382.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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