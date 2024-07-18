ДОМ.РФ предложил создать сервис на основе ИИ для оценки инвестпотенциала территорий

ДОМ.РФ предложил создать общедоступный сервис для оценки инвестиционной привлекательности территорий, основанный на геоданных и технологиях искусственного интеллекта. С такой инициативой выступил директор по цифровизации жилищной сферы ДОМ.РФ Александр Лукьянов в рамках экспертной сессии «Национальная система пространственных данных: открывая новые инвестиционные возможности регионов» на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном.

«Благодаря проводимой работе по цифровизации стройотрасли за последние 5-6 лет накопилось достаточное количество машиночитаемых данных, которые могут стать основой для новых востребованных сервисов. В том числе в ДОМ.РФ с 2018 года работает Единая информационная система жилищного строительства, которая агрегирует сведения о строительстве жилья по всей стране. С учётом этой практики мы предлагаем совместно с заинтересованными ведомствами создать общедоступный сервис на основе искусственного интеллекта и больших данных для экономического анализа территорий и повышения их привлекательности для инвесторов», – подчеркнул он.

Александр Лукьянов уточнил, что в настоящий момент ведётся наполнение реестра отечественных ИИ-решений для девелопмента, в который уже включено порядка 40 российских продуктов. Новый сервис по инвестоценке также может быть включён в реестр для дальнейшего использования регионами.

Сейчас в списке отечественных ИИ-программ на наш.дом.рф решения по таким технологиям, как компьютерное зрение, системы распознавания текста, в том числе рукописного, классификаторы инвестиционно-строительных моделей, генеративные нейросети для комплексного развития территорий, системы видеоаналитики, чат-боты и др.