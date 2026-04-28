Разделы

Цифровизация
|

ГИСГИС и rTIM объявили о запуске интеграции для генеративного проектирования в проектах КРТ

Компании ГИСГИС и rTIM объявили о запуске совместного решения для проектов комплексного развития территорий (КРТ), которое позволяет сократить сроки подготовки технико-экономических обоснований. Интеграция платформы «Терос.КРТ» с генеративным проектировщиком rTIM обеспечивает автоматическую генерацию и оценку вариантов застройки за считанные минуты вместо недель ручной работы. Об этом CNews сообщили представители Rocket Group.

В рамках сотрудничества ГИСГИС и rTIM разработчики обеспечили бесшовный обмен данными между системами и синхронизацию их логики работы.

Платформа «Терос.КРТ» формирует цифровую модель территории с учетом градостроительных ограничений, нормативов и исходных параметров, после чего передает ее в систему rTIM. Далее алгоритмы генеративного проектирования автоматически создают несколько сценариев застройки и рассчитывают их ключевые технико-экономические показатели. Готовые варианты возвращаются в «Терос.КРТ» для последующего анализа и выбора.

«Мы научились передавать данные из Тероса в определенном формате в систему генеративного проектирования. В дальнейшем планируем отображать сгенерированные варианты непосредственно в интерфейсе платформы — вместе с ТЭП, чтобы один из них мог стать рабочим решением и дойти до утверждения», — отметил генеральный директор ГИСГИС Эдуард Маглов.

Решение предполагает работу в формате «одного окна»: пользователи смогут сравнивать альтернативные сценарии застройки, их параметры, визуализацию и экономику без необходимости переключения между системами и ручной обработки данных. Это позволяет не только ускорить предпроектный этап, но и повысить обоснованность принимаемых решений за счет анализа нескольких вариантов.

«В мастер-планировании и проектах комплексного развития территорий важно работать не с единичным сценарием, а с набором вариантов застройки, которые можно быстро собрать, сопоставить и оценить градостроительный потенциал участка. Генеративные технологии rTIM позволяют снизить стоимость строительства жилья и инфраструктуры. Партнерство с «Терос.КРТ» сокращает предпроектный этап инвестиционно-строительного цикла, повышая точность и скорость генерации решений за счет интеграции качественных пространственных данных», — сказал Борис Латкин, основатель и руководитель rTIM.

Внедрение интеграции «Терос.КРТ» и rTIM формирует новый подход к градостроительному проектированию, при котором ключевыми становятся скорость, вариативность и экономическая точность решений. Это достигается за счет прямого доступа к исходным данным и применения технологий генеративного дизайна.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

