ПО Искусственный интеллект axenix
Rocket Group упростила доступ к ИИ для территориального моделирования rTIM

Уплатформы rTIM, российского искусственного интеллекта для территориального проектирования, изменились форматы доступа к продукту. Изменения направлены на снижение порога входа и расширение возможностей использования платформы в образовательных, исследовательских и аналитических целях. Об этом CNews сообщили представители Rocket Group.

Ключевым нововведением стала упрощенная версия rTIM, позволяющая получить доступ к базовому функционалу без необходимости сразу приобретать полноценную коммерческую подписку. Такой формат ориентирован на пользователей, которым важно провести первичную оценку территории — например, выполнить предварительную прикидку технико-экономических показателей и инвестиционной привлекательности проекта на ранней стадии.

Обновленная линейка тарифов предполагает поэтапный доступ к возможностям платформы: от демо-режима и краткосрочного использования до профессиональных решений с расширенным функционалом. Это позволяет адаптировать работу с rTIM под разные задачи и уровень подготовки пользователей.

Отдельный акцент сделан на образовательной составляющей. Благодаря упрощённому доступу студенты профильных направлений и начинающие специалисты получают возможность самостоятельно осваивать инструменты генеративного ИИ в градостроительстве, работать с параметрами застройки, анализировать сценарии развития территорий и формировать базовые проектные модели в учебных и исследовательских целях.

Для компаний и проектных команд новый формат означает возможность предварительного знакомства с платформой, тестирования сценариев и формирования первичного понимания потенциала технологии до принятия решений о внедрении и масштабировании.

По мнению команды проекта, обновление модели доступа может способствовать более широкому распространению российских цифровых инструментов в сфере территориального планирования и развитию практики осознанного использования ИИ на ранних этапах проектирования.

