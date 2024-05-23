rTIM запускает первое проектное бюро на базе ИИ для подготовки мастер-планов КРТ

Российский разработчик Rocket Group объявил об открытии первого в России ИИ-бюро, в котором разработка концепций развития территорий будет вестись в диалоге искусственного интеллекта и архитектора. Для подготовки трех вариантов потребуется до пяти рабочих дней. Об этом CNews сообщили представители Rocket Group.

Новая услуга позволит Rocket Group охватить игроков строительного рынка, которые уже сейчас заинтересованы в срочной подготовке концепций для одной или нескольких территорий и не хотят ждать релиза облачной версии платформы. Выход версии планируется во второй половине 2024 года.

Воспользовавшись услугой, проектные бюро смогут за одну неделю выбрать оптимальный планировочный концепт и сразу перейти к детальной проработке проекта. Органы власти и строительные компании, которым необходимо оценить экономический потенциал территории, получат точный прогноз технико-экономических показателей будущего проекта и в среднем на 6 месяцев сократят время до старта строительства.

Во второй половине 2023 г. команда rTIM столкнулась с высоким спросом на подготовку единичных концепций. Было смоделировано более, чем 20 проектов общей площадью более 1,5 тыс. га для застройщиков, архитектурных бюро и регионов, среди которых Фонд «ДОМ.РФ», Строительный Холдинг «Термодом», строительная компания «Талан» и другие. Начало 2024 г. показало рост потребности в подобной услуге в среднем на 15%. Потому было решено вывести концептуальное проектирование в отдельное направление и увеличить объемы создаваемых концепций в 2024 году более, чем в 3 раза.

Концепции rTIM состоят из пространственных параметрических моделей, содержащих технико-экономические показатели. Данные выгружаются в машиночитаемых форматах, чтобы специалисты могли далее детализировать проект в привычном программном обеспечении. Сверхбыстрое создание концепции и вариативность результата позволит заказчикам быстрее и эффективнее принимать решение о финальном образе проекта.

Так, создавая концепцию для Фонда «ДОМ.РФ», искусственный интеллект rTIM справился в 2,5 раза быстрее, чем при традиционном подходе фонда к разработке плана развития территории. С помощью платформы специалист за 1 день проверил более 40 концепций, из которых для демонстрации заказчику были выбраны три сценария с оценкой экономического потенциала территории и разными вариантами застройки по классам жилья.

«Увидев запрос рынка на быструю и точную оценку экономического потенциала территории, а также подготовку мастер-планов, мы решили расширить услуги собственного проектного бюро. Искусственный интеллект позволяет нам быстро создавать мастер-планы и предлагает гибкую вариативность, которая недоступна градостроителям при традиционном подходе. Новый подход позволяет получить преимущество во времени и возможность принимать решение, основываясь на верифицированных данных. Теперь появилась уникальная возможность использовать технологии искусственного интеллекта в платформе rTIM с выгодой для себя и будущего проекта», – сказал Борис Латкин, генеральный директор Rocket Group.

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Платформа rTIM – решение на базе генеративного искусственного интеллекта, которое анализирует большие данные и быстро создает мастер-планы застройки территории. Продукт является полностью самостоятельной, отечественной разработкой, не использующей в работе сторонние программные продукты. Решение позволяет в короткий срок оценить инвестиционный и социально-экономический потенциал территории и сразу перейти к детальному планированию строительства. Платформа разработана компанией Rocket Group и внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России (Реестровая запись №18131 от 29.06.2023).