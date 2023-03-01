Сингапурский парк развлечений начал использовать российских роботов-консультантов

В Сингапуре к работе в детском парке Haw Par Villa приступил российский робот «Промобот». Российский робот находится в зоне ожидания, он выполняет несколько функций: общение с посетителями, консультирование по экспонатам, проведение экскурсий. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

«Робот-экскурсовод стал отличным решением для автоматизации рабочего процесса. Работник становится ценным экспонатом, который привлекает внимание детей и взрослых. Посетители с интересом начинают “знакомство” с новым сотрудником, им нравится такой формат экскурсий. Робот нашего парка стал первым роботом-экскурсоводом в Сингапуре» — отметил Ки Чан, администратор детского парка.

По словам разработчиков, направление сервиса является ключевым в парках развлечений, и впереди предстоит много работы по развитию робота. Так, планируется усовершенствовать функциональность робота для того, чтобы он мог не только рассказать об услугах и сервисах парка, но еще и помочь с подбором аттракционов и маршрутов.

«Промобот»

«Это первый для нашей компании опыт экспорта робота-экскурсовода. До этого роботов часто приобретали для музеев и парков российских регионов. Робот-экскурсовод быстро адаптировался под немецкий язык, также расширил свои знания в сфере древних животных. Также мы рады сотрудничеству с иностранными организациями, планируем и дальше продвигать роботов в другие общественные места Сингапура и других стран»,— сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

Кроме перечисленных функций, робот-экскурсовод также может поддерживать диалог, отвечать на вопросы. Робот знает 11 языков — от русского до турецкого. «Промобот» передвигается между экспонатами и посетителями с помощью специальных датчиков: они позволяют роботу «видеть» любые препятствия и спокойно объезжать их. Робот-экскурсовод уже работает в российских музеях: московском океанариуме, музее современной истории и музее Сахалина.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». Роботы «Промобот» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, «Дубай-молле». Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.