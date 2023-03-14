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В России создали робота-дворецкого, который начал обслуживать туристов в гостинице

Российский робот «Промобот» начал работу в парке-отеле «Доброград» во Владимирской области в качестве дворецкого. Робот трудится в службе приема и размещения отеля: он приветствует новых гостей, заселяет и выселяет посетителей, выдает и принимает карты-ключи от номеров. Робота-дворецкого назвали робота Михалыч. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

Этот «Промобот» — единственный в России робот, в котором реализована система check-in с распознаванием паспортных данных и выдачей карт доступа от конкретного номера. С помощью робота посетители также могут вызывать такси, заказать трансфер и получить консультацию.

«Робот значительно снижает нагрузку на основной персонал отеля, делая процесс регистрации быстрее и стабильнее: вы просто прикладываете паспорт и за несколько секунд получаете ключ от номера. Например, наш робот в МФЦ “Мои документы” экономит сотрудникам организации примерно 40 минут в день, и эта цифра растет. Робот — идеальный сотрудник: у него всегда отличное настроение, он никогда не опаздывает и не ошибается», — сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

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Промобот

Кроме предоставления доступа, робот может рассказать об услугах гостиницы, например, разобраться в деталях инфраструктуры и дополнительных услуг.

Еще один робот «Промобот» начнет работать в ЖК Лофтек в Москве в качестве сторожа. Там он также будет предоставлять доступ посетителям по паспорту и базе данных или по паролю. Также с его помощью можно зайти в Личный кабинет постояльца, где узнает свои уведомления, получает квитанции и оплачивает их. Еще «Промобот» будет приветствовать и прощаться, предупреждать о пробках и непогоде.

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Безопасность

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом Сколково. «Промоботы» трудятся в 35 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

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