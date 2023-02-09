В медицинском центре Эр-Рияда появился российский робот-администратор

Российский сервисный робот «Промобот» от одноименной компании начал работу в сети клиник «As'ad Al-Hamad Dermatology Center» в Саудовской аравии. Робот-администратор клиники «Промобот» — автономный сервисный робот. Работая в местах повышенного скопления людей, робот поможет вовремя обратить внимание на проблемы со здоровьем, проведя простую диагностику быстро и в интересной форме. Об этом CNews сообщили представители «Промобот».

Олег Кивокурцев, директор по развитию «Промобот»: «Цель сервисной робототехники — освободить человека от скучных, рутинных задач. Медицинский персонал перегружен работой с документами, расписаниями, сотрудники регистратуры несколько десятков раз в день отвечают на одинаковые вопросы. Пришло время автоматизировать этот процесс, дав возможность людям тратить силы на более важные и сложные задачи в здравоохранении».

Робот-администратор «Промобот» полностью заменяет «живого» сотрудника: запоминает и узнает лица клиентов клиники, проводит первичный опрос пациента, общается, отвечает на вопросы, измеряет показатели здоровья, печатает результаты диагностики и рекомендации. «Благодаря появлению роботов новый импульс развития сегодня получает медицинский сервис. Кроме того, что подобные роботы вызывают интерес и симпатию у посетителя, они способны существенно оптимизировать работу человеческих ресурсов, автоматизировать многие процессы и сосредоточить внимание персонала клиники на более важных задачах», — сказал Мохаммед Бурхан, ИТ-директор сети клинических центров As'ad Al-Hamad Dermatology Center, Kuwait.

«Промобот»

Робот знает буквально все, благодаря разработанному компанией искусственному интеллекту: он знает, где кабинет определенного специалиста, как выбрать медицинскую услугу, как записаться к врачу.

«Мы выстраиваем рабочие процессы так, чтобы на первом плане всегда оставался наш пациент — его здоровье, комфорт, спокойствие и положительный настрой на лечение. Это и есть главная цель цифровой трансформации в медицине, которой мы следуем. Нашего робота-помощника мы назвали Robby. Он умеет регистрировать пациентов, работать с электронными картами, отвечать на вопросы посетителей, сопровождать их к нужному кабинету — выполняет ряд функций, которые требуют автоматизма, точности и высокой скорости. Иногда может пошутить и развлечь, что тоже не так уж и маловажно», — отметил Мохаммед Бурхан.

Кроме того, робот полностью автономный — он свободно передвигается по клинике и не нуждается в контроле со стороны человека, избегая препятствия. «Промобот» автоматизирует сервис в регистратуре клиники. Он может отсканировать документы, проверить их на подлинность и верифицирует владельца. «Промобот» подключается к любой внешней системе: базам данных, системе безопасности, сайтам и сервисам.

Ранее «Промобот» представил прототип робота-терапевта, который самостоятельно проводит первичный опрос пациента и замеряет простые показатели здоровья, освобождая от этой работы «живой» персонал. Полноценную модель робота компания планирует представить осенью 2023 г.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.