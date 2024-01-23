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Пациентов Боткинской больницы начнет обслуживать робот-диагност

В Боткинской больнице города Москва начал работу робот-диагност. Он предназначен для измерения показателей здоровья пациентов. Этот высокотехнологичный ассистент не только значительно упрощает процесс диагностики, но и повышает точность результатов.

Медицинский робот Promobot способен измерять первичные показатели здоровья человека, а также проводить скрининговый опрос пациента. По словам разработчиков, робот значительно упрощает труд «живого» врача и освобождает время для более сложных задач, взяв на себя всю механическую работу по сбору данных пациента. Об этом CNews сообщили представители Promobot.

«Это инновационное внедрение не только повышает эффективность работы медицинского персонала, но и обеспечивает пациентам быстрый и точный анализ их физического состояния. Робот-диагност становится важным шагом в направлении передовых технологий в медицинской сфере, обеспечивая более высокий уровень ухода и диагностики для всех пациентов», — сказал сооснователь Promobot Олег Кивокурцев.

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Фото: Промобот
Пациентов Боткинской больницы начнет обслуживать робот-диагност

По словам разработчиков, робот-диагност может проводить измерения в любое время дня, обеспечивая непрерывный мониторинг состояния пациентов. Его возможности распознавания и анализа данных также позволяют предупреждать о возможных изменениях в здоровье, что является важным элементом проактивной медицинской заботы.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 44 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

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